Cartagena celebra su Cabalgata de Reyes Magos esta tarde

Los Reyes Magos adelantan su llegada a Cartagena por las lluvias y harán un pasacalles este sábado

CARTAGENA (MURCIA), 3 (EUROPA PRESS)

Cartagena contará finalmente con su Cabalgata de Reyes Magos. Desde el Ayuntamiento de Cartagena se ha trabajado durante toda la jornada de este viernes a contrarreloj, para diseñar un nuevo desfile de Reyes, que si bien no estará formado por algunas de las compañías internacionales que se habían contratado para el día 5, sí estará formado por 12 carrozas, música en directo y grupos de animación, para que este sábado, 3 de enero, los niños puedan vivir la ilusión de ver a los Reyes Magos en Cartagena, según ha informado la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo.

Trasladar la Cabalgata tal y como estaba diseñada a este sábado ha sido técnicamente imposible, muchas de las compañías venían de Francia, Portugal y de otras comunidades que o bien están contratadas este sábado en otras ciudades o por logística no pueden llegar. Pero, los técnicos del Ayuntamiento de Cartagena han diseñado un nuevo espectáculo, que posibilitará a los niños vivir la ilusión y la magia de ver a los Reyes Magos en Cartagena.

Debido a las previsiones del tiempo para los próximos días, la Gran Cabalgata organizada por el Ayuntamiento de Cartagena, para el próximo 5 de enero, se ha tenido que trasladar a este sábado, 3 de enero; que comenzará a las 18.00 horas, y que saldrá desde la Cofradía de Pescadores, pasando por paseo Alfonso XII, calle Real, calle Tolosa Latour, plaza de las Antiguas Puertas de Madrid, calle del Carmen, Puerta de Murcia, plaza San Sebastián, calle Mayor, y finalizará en la plaza del Ayuntamiento.

Los Reyes Magos realizarán este sábado por la mañana sus tradicionales visitas al Asilo de Ancianos, la Casa Cuna y el Hospital de Santa Lucía para llevar alegría a los residentes, pacientes y niños, distribuyendo regalos y compartiendo momentos. A las 11.30 está prevista la llegada de los Reyes Magos a la plaza del Icue y desde allí partirán a la plaza del Ayuntamiento de Cartagena, donde recibirán a los niños y cogerás sus cartas.

La Cabalgata de los Reyes Magos saldrá, a las 18.00 horas, desde la Cofradía de los Pescadores y contará con las carrozas de los Reyes Magos, que irán acompañados por otras diseñadas con elementos de luz y seda y que contarán con la participación de cuatro asociaciones de vecinos de Cartagena como son las de San Ginés, San Diego, Las Lomas de Canteras y Los Puertos de Santa Bárbara.

El desfile cuenta este año con el patrocinio y la participación de empresas como Repsol, Autoridad Portuaria, UCAM, Urbincasa, Ership, Inmohogares, Restaurante Eszencia, Huertas Movil Hyundai, Jimbee, Espacio Mediterráneo, El Abasto y La Isla Mágica.

Los representantes de los Reyes Magos de Oriente en Cartagena son este año el cardiólogo del hospital Santa Lucía José Abellán (Melchor), el concejal de Litoral, Gonzalo López (Gaspar), y el joven socorrista Mario Murcia (Baltasar). Desde las 16.00 horas comenzarán los cortes de calle en Paseo Alfonso XII, calle Real, calle Tolosa Latour y Antiguas Puertas de Madrid.

OTRAS ACTIVIDADES

Este sábado, 3 de enero, el Ayuntamiento de Cartagena contará con más actividades navideñas. La programación prevista en Los Juncos, Explanada del Puerto y Plaza de España se mantiene, excepto los taller de las 17.00 y 18.00 horas.

A las cinco de la tarde, en la plaza del Ayuntamiento comenzarán las actividades en torno al reparto del roscón de reyes organizado por COPE Cartagena, que comenzará a repartirse a partir de las 19.00 horas. Una hora más tarde, a las 20.00 horas, en la puerta de la Iglesia de Santa María, tendrá lugar la representación teatral de la Adoración de los Reyes Magos.

Además de la de Cartagena, el municipio vivirá otras cabalgatas, la de Vista Alegre (sábado a las 16.00 horas), la de Alumbres (sábado a las 17.30 horas), la de El Algar (sábado a las 19.00 horas) y la de Los Dolores (domingo a las 10.00 horas).