Cartagena celebra el Talent Forum dedicado a las Smart Cities

CARTAGENA (MURCIA), 31 (EUROPA PRESS)

Cartagena ha acogido la segunda edición del Talent Forum, una jornada basada en la investigación sobre la innovación urbana asociada a la transformación digital, dedicada en esta edición a las ciudades inteligentes, las 'Smart Cities'. El consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, ha inaugurado junto al rector, Mathieu Kessler, este espacio que la UPCT abre para interactuar con emprendedores, 'startups', empresas y autoridades.

Esta edición ofrece espacios para trabajo en redes y equipo, un 'Living Lab' de cocreación, que Juan María Vázquez ha definido como "un ambiente participativo y orientado a la generación de sinergias entre todos los implicados, desde los investigadores al tejido productivo y las universidades y administraciones públicas".

El foro también acoge un 'reverse pitch', un espacio en el que los inversionistas exponen sus visiones y propuestas de valor a los emprendedores, además de una mesa redonda con expertos de primer nivel, como el responsable en España del programa de Telefónica sobre 'smart cities', Frédéric Vieuxmaire, o el director de proyectos del Marron Institute of Urban Management de Nueva York, el profesor de la Universidad de Nueva York Manny Patole.

El consejero ha destacado que estos encuentros "ahondan en el empeño del Gobierno regional por seguir impulsando la colaboración entre universidad, empresas y administraciones públicas", y ha puesto como ejemplo los avances en este sentido que el Anteproyecto de Ley de Ciencia de la Región de Murcia establece, "principalmente en el fomento de las tecnologías duales y el uso seguro y confiable de la Inteligencia Artificial en el Sistema Regional de Ciencia".

En este sentido, Juan María Vázquez ha indicado que el Gobierno regional ha impulsado más de un centenar de pruebas de concepto y que su presupuesto de I+D+i "supera los 400 millones de euros y es el que más crece de todas las comunidades autónomas. Para nosotros no es un gasto, sino una inversión de futuro".

La Región de Murcia es, según ha explicado el consejero, "la comunidad con más investigadores 'per cápita'" y durante la última decada ha participado en siete proyectos ligados al sector de las 'smart cities' con ayudas canalizadas por la Fundación Séneca por valor de 218.380 euros.

Juan María Vázquez también ha adelantado que el texto de la futura Ley de Ciencia "promueve la 'Ciencia Abierta', es decir, el libre acceso y gestión de los datos generados por la investigación para que el conocimiento pueda ser accesible y disfrutable por toda la ciudadanía, especialmente por los jóvenes, y promover así vocaciones en materias STEM".

PRIMER GEMELO DIGITAL EN CARTAGENA

Por su parte, la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha explicado que la ciudad portuaria ha puesto en marcha su primer gemelo digital urbano, una herramienta que permitirá ensayar y mejorar los servicios municipales mediante el uso de datos en tiempo real. Arroyo ha explicado que el gemelo digital "ya está integrando capas de información para generar modelos predictivos que permitirán mejorar la gestión del tráfico, la planificación urbana y la respuesta ante emergencias".

El nuevo sistema reproduce el área urbana de Cartagena y se alimenta con la información procedente de una malla de sensores y cámaras instalados en el marco de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), financiada con fondos europeos. Esa red combina 17 estaciones sensoras de contaminación, 12 cámaras de lectura de matrículas conectadas a la DGT y una red de más de 300 dispositivos que miden flujos de tráfico, calidad del aire y aforo peatonal.

"Nuestra vocación, como la de todas las grandes ciudades, es avanzar hacia una gestión inteligente de todos los servicios y aprovechar los datos para ser más eficientes", ha señalado, según informaron fuentes municipales en una nota de prensa.

Arroyo ha destacado que la aplicación de tecnología a la gestión municipal no se limita al tráfico. Con el proyecto CARTADi, incluido en el PERTE de Digitalización del Ciclo del Agua, el Ayuntamiento está transformando el sistema de abastecimiento y saneamiento con 331 puntos de control, 60 % de contadores con telelectura y una inversión total de casi 15 millones de euros, de los cuales 8 millones son subvención europea, la tercera mayor de España dentro de ese programa.

La regidora ha indicado que la digitalización también alcanzará el alumbrado público, con un nuevo contrato que incorporará telecontrol y sensorización, y la seguridad ciudadana, con una red de cámaras conectadas mediante inteligencia artificial y tecnología de comunicación TETRA y satelital.

Durante su intervención, Arroyo ha subrayado la cooperación con la UPCT como "clave" en el desarrollo de la Cartagena inteligente, destacando la Cátedra de Movilidad Urbana Sostenible y la alianza Helix, que unen al Ayuntamiento, la universidad y el CETENMA en proyectos de adaptación climática, energías renovables y eficiencia energética.

"Cartagena tiene la infraestructura y la disposición para ser terreno de experimentación tecnológica; ofrecemos nuestra ciudad como laboratorio vivo para los proyectos universitarios y empresariales", ha afirmado.

Por su parte, el rector de la UPCT, Mathieu Kessler, ha explicado que con la segunda edición de Talent Forum, "queremos poner de relieve dos pilares de la universidad, que es el talento y la innovación, y además a esta combinación le queremos prender la mecha del emprendimiento".