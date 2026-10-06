Cartagena y Comunidad avanzan en medidas de apoyo y planes de recolocación para los trabajadores de NextPoint

Reunión de trabajo de la Mesa de Seguimiento de Mutares. - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 6 (EUROPA PRESS)

Los consejeros de Empresa, Empleo y Economía Social, Luis Alberto Marín, y de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, junto a la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo se reunieron este lunes con el comité de empresa de Nextpoint, antigua Sabic, en una nueva reunión de trabajo de la Mesa de Seguimiento de Mutares.

En el encuentro se analizó la situación actual de la plantilla ante el periodo de evaluación de líneas de negocio y rentabilidad que la firma propietaria mantiene abierto hasta finales de este mes de octubre, según han informado desde el Consistorio.

Durante la reunión, las distintas administraciones y los representantes de los trabajadores repasaron todos los escenarios de contingencia probables. Asimismo, se ha establecido un plan preventivo de actuación ante una hipotética reestructuración o la presentación de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE).

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, reiteró el respaldo absoluto de la corporación municipal a la plantilla y a sus familias ante la situación de incertidumbre. Arroyo destacó que el Ayuntamiento trabaja de la mano del comité de empresa para "activar cada una de las medidas que sean necesarias para garantizar el empleo, la recolocación en el sector industrial de la comarca o planes de protección social para las personas de mayor vulnerabilidad". Asimismo, anunció que los perfiles profesionales de la empresa se trasladarán a la Mesa de Formación de Nuevas Industrias para canalizar la mano de obra cualificada hacia el crecimiento industrial del Valle de Escombreras y la comarca.

Por su parte, el consejero de Empresa, Empleo y Economía Social, Luis Alberto Marín, confirmó que la Comunidad Autónoma tiene en la fase final de tramitación jurídica las bases reguladoras de una línea de subvenciones específica destinada a incentivar la contratación de los trabajadores que puedan verse afectados por un eventual despido colectivo.

Estas ayudas prevén aportaciones de hasta 6.500 euros por cada trabajador mayor de 52 años contratado a jornada completa por otras empresas (o la mitad en jornada parcial), y de 5.500 euros para los operarios menores de esa edad. El objetivo, según subrayó Marín, es "evitar la pérdida del talento altamente especializado de la comarca e impulsar su incorporación prioritaria a los nuevos proyectos industriales en auge en la Región de Murcia".

El presidente del Comité de Empresa de Nextpoint, Pascual Sánchez, señaló que la plantilla se mantiene a la espera de conocer las conclusiones del análisis técnico de rentabilidad anunciado por la dirección de Mutares a final de mes. Los representantes sindicales han urgido a la empresa a resolver la falta de información directa sobre el futuro de las instalaciones y han expuesto la necesidad de definir tanto un plan social para el personal próximo a la edad de jubilación como vías de empleabilidad inmediata en Cartagena para los profesionales más jóvenes.

Finalmente, tanto el Ayuntamiento como el Gobierno regional han recordado que han solicitado formalmente una reunión conjunta con la dirección de la compañía para conocer de primera mano sus planes industriales, a la espera de que se fije fecha para el encuentro.