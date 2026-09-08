Cartagena destinará un millón de euros hasta 2030 a mejorar la climatización de los colegios - AYUNTAMIENTO CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 8 (EUROPA PRESS)

El curso escolar 2026-2027 comienza en Cartagena con un total de 33.035 alumnos de entre 2 y 18 años, que se incorporarán a las aulas entre este martes 8 y el jueves 10 de septiembre. En concreto, 18.745 alumnos de Infantil y Primaria comienzan las clases este martes, mientras que 14.290 estudiantes de Secundaria y Bachillerato lo harán este jueves.

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha dado la bienvenida al nuevo curso en el CEIP Gabriela Mistral, donde ha destacado las actuaciones realizadas por el Ayuntamiento para el mantenimiento y mejora de los centros educativos públicos, con una inversión municipal de más de siete millones de euros durante esta legislatura, según ha informado el Consistorio.

Arroyo ha señalado que este es el primer curso que comienza con actuaciones del Plan Municipal de Climatización Escolar, que ha desarrollado este verano ocho intervenciones en seis colegios.

Además, la Comisión de Hacienda ha aprobado una partida de un millón de euros hasta 2030 para ayudas destinadas a que los centros puedan acometer actuaciones de eficiencia energética y adquirir e instalar equipos de climatización, una línea que deberá ser aprobada definitivamente por el Pleno municipal.

Estas ayudas se suman a la campaña de obras de verano, que ha contado con una inversión de 411.000 euros en doce centros educativos. El Ayuntamiento cuenta además con un contrato de mantenimiento de los colegios que supera el millón de euros anual.

El CEIP Gabriela Mistral, donde se ha celebrado el acto de inicio del curso, ha recibido durante esta legislatura más de 275.000 euros en actuaciones. Entre ellas se incluyen 187.000 euros aportados por la Comunidad Autónoma para sustituir las cubiertas e instalar placas solares, así como más de 80.000 euros en obras de mantenimiento y mejora. Próximamente está prevista además la instalación de nuevas zonas de sombra en el patio, con una inversión de 8.000 euros.

Por otro lado, el Ayuntamiento mantiene en marcha un plan para renovar las pistas deportivas exteriores de los 49 colegios públicos del municipio, con una inversión de 279.000 euros en la campaña actual. Los trabajos han llegado ya a más de 25 centros y el objetivo municipal es completar las actuaciones durante las vacaciones de Semana Santa de 2027.

DATOS DE ESCOLARIZACIÓN Cartagena cuenta con 996 niños y niñas matriculados en las escuelas infantiles municipales, mientras que en los centros de Infantil y Primaria hay 166 alumnos en aulas de dos años, 5.410 en Educación Infantil y 13.311 en Educación Primaria.

En Educación Secundaria Obligatoria están matriculados 10.668 alumnos y otros 3.622 cursan Bachillerato.

El municipio cuenta además con 17 aulas abiertas de atención especializada para alumnado que necesita apoyo y supervisión constante.