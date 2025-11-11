Cartagena inicia la tramitación de los presupuestos para aprobarlos en diciembre

CARTAGENA (MURCIA), 11 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha dado instrucciones para poner en marcha el proceso de aprobación del presupuesto municipal con el objetivo de sacarlo adelante antes de que termine el año. El Ayuntamiento ha optado por impulsar la tramitación de los que serán los terceros presupuestos municipales de la legislatura tras haber esperado a que el Gobierno de España presentase los suyos para conocer las transferencias previstas a los municipios.

Arroyo ha subrayado que la aprobación de los presupuestos es "esencial". "Las prioridades van a seguir siendo ejecutar el cien por cien nuestro programa de gobierno. Actualmente estamos en torno al 60% de cumplimiento, con un 30% de objetivos en ejecución y un 10% pendiente", ha detallado la alcaldesa, según informaron fuentes municipales en una nota de prensa.

La primera edil ha explicado que este año se aprobaron las ordenanzas fiscales con la congelación del IBI, incentivos para la creación de empleo y la atracción de inversiones -bonificaciones para autónomos y tasa cero para nuevos negocios-, además de medidas sociales como la gratuidad de las escuelas infantiles.

El gobierno anticipó este año a julio la propuesta de ordenanzas fiscales y en los últimos meses las distintas concejalías del Ayuntamiento han venido trabajando con el Área de Hacienda para ajustar sus previsiones de gasto a los compromisos del programa de gobierno. Todas las áreas han elaborado ya borradores presupuestarios alineados con los objetivos marcados por el equipo de gobierno.

Tras las instrucciones de la alcaldesa, se está ultimando el cierre de estos borradores para conformar el documento final del proyecto de presupuestos municipales. Está previsto que dicha propuesta sea elevada a la Junta de Gobierno Local en las próximas semanas, al igual que los presupuestos de los organismos municipales, con el fin de remitirlos al Pleno del Ayuntamiento para su debate y aprobación en el mes de diciembre.

Asimismo, el gobierno municipal llevará al Pleno de este mes de noviembre una propuesta para instar al Ejecutivo central a reconsiderar la decisión de repercutir en los ciudadanos el incremento del 17% en la tasa de recogida y tratamiento de residuos que se debe trasladar a los vecinos.

"El hecho de que un ayuntamiento elabore su presupuesto sin conocer los Presupuestos Generales del Estado reduce la certeza sobre las transferencias del Estado, complica la estimación de ingresos y obliga a adoptar escenarios alternativos; además, dificulta ajustar el gasto y cumplir con los límites de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera", ha señalado Arroyo.