Cartagena se moviliza 'Contra el Racismo, el Fascismo y la Xenofobia' y en memoria de Younes Bilal

MURCIA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un millar de personas se han manifestado este domingo en la Plaza de España de Cartagena 'Contra el Racismo, el Fascismo y la Xenofobia' y en memoria de Younes Bilal, convocados por la Plataforma Stop Racismo Región de Murcia.

La concentración en la Plaza de España, que ha sido apoyada por diversas organizaciones y formaciones políticas como el PSRM o Unidas Podemos, que ha contado con la presencia del diputado autonómico por Madrid, Serigne Mbayé, se ha transformado en marcha que ha acabado a las puertas de la Asamblea Regional.

Como ya ocurriera este pasado viernes en la ciudad de Murcia, los cartageneros han salido a la calle para recordar el trágico suceso acaecido el pasado 13 de junio, cuando "Younes Bilal fue asesinado a tiros y a sangre fría por un ex militar de extrema derecha. Younes deja mujer y tres hijos en este mundo, nació en Marruecos pero era también murciano, de Mazarrón", afirman desde Stop Racismo.

"Los murcianos y murcianas sentimos orgullo de ser amables, personas acogedoras y diversas, tolerantes y abiertas y no aceptamos este tipo de asesinatos y agresiones ocurridos recientemente en varios puntos de la Región, basados en el odio, el racismo y la xenofobia", añaden.

Con esta concentración, la organización ha pedido "un antes y un después" para la Región de Murcia, después de que "la extrema derecha siga instrumentalizando el discurso del odio hasta provocar la muerte. Se nos ha ido de las manos. Por desgracia el caso de Younes no es el único".

En Cartagena, indican, "están apuñalando a personas por puro odio racista. También en otros puntos de la península hay ataques similares. No son hechos aislados ni los supremacistas blancos están locos. Es odio racial, y los culpables de que se extienda ocupan escaños, consejerías y tribunas de opinión".

Por ello, han pedido a los poderes públicos "que cambien el rumbo, y que establezcan un cordón sanitario al racismo y al odio. Es necesario e imperativo que instituciones, organizaciones y sociedad civil se pongan a trabajar ya en una Ley Integral Contra el Racismo, que garantice los derechos y la dignidad de las personas y colectivos vulnerables por su origen o el color de su piel y que castigue con mano dura el racismo".

También demandan al Gobierno regional que impulse procesos de memoria histórica que permitan contextualizar el pasado, el presente y el futuro de la diversidad. "España siempre ha sido diversa. Murcia siempre ha sido diversa. Negarlo es negar una realidad. Necesitamos construir un paradigma educativo que erradique el racismo, y que eduque desde una visión intercultural, anticolonial y antiesclavista".

"Consideramos que construir una sociedad jerárquica y violenta, basada en la segregación racial, no conduce a nada. Así no vamos a ningún sitio. La discriminación y los prejuicios son dañinos para todos. No podemos progresar negando la riqueza y la diversidad, ni ejerciendo violencia sobre todo el que no sea blanco, nacionalista y fascista", han concluido.