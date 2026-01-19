Cartagena muestra su "pesar y solidaridad" con los afectados por el accidente en Adamuz (Córdoba)

Minuto de silencio en Cartagena por el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 19 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha convocado este lunes 19 de enero un minuto de silencio "para mostrar nuestros sentimientos de pesar y solidaridad a todas las personas afectadas y sus familias en el accidente ferroviario registrado en Adamuz (Córdoba)".

El minuto de silencio se ha realizado a las 12.00 horas en la plaza del Ayuntamiento con la participación de integrantes de la corporación municipal, personal del Ayuntamiento y autoridades civiles. La regidora también ha mostrado su agradecimiento a los trabajadores de los servicios de emergencia por su "generosa" respuesta ante la tragedia y ha transmitido el deseo de toda la Corporación de que el número de víctimas mortales no aumente, y que los heridos puedan recuperarse lo antes posible, según informaron fuentes municipales en una nota de prensa.

La regidora ha señalado que este suceso ha golpeado con especial fuerza la sensibilidad de los cartageneros, al recordar el accidente ferroviario de Chinchilla de 2003. "Es difícil que el pensamiento no esté con esas familias. Nos hace recordar aquel trágico accidente que sufrimos tan de cerca y, sin duda, hoy nos unimos a este dolor con mucho cariño y con la esperanza de que la cifra de fallecidos no siga creciendo", ha concluido la alcaldesa.