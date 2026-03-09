Cartagena y patronal de la construcción sellan un pacto para agilizar el urbanismo y facilitar el acceso a la vivienda

Acto de firma del acuerdo entre el Ayuntamiento de Cartagena y la Asociación de Constructores de Cartagena y Comarca (ACC) - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 9 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Cartagena y la Asociación de Constructores de Cartagena y Comarca (ACC) han formalizado este lunes un convenio de colaboración que establece un nuevo marco de "corresponsabilidad y confianza mutua" para dinamizar el sector, agilizar el urbanismo y facilitar el acceso a la vivienda.

El acuerdo, firmado en la Oficina de Empresa con la presencia de la alcaldesa, Noelia Arroyo; la presidenta de la ACC, Antonia González, y representantes de COEC y la Cámara de Comercio, tendrá una vigencia inicial de cuatro años, prorrogables a otros cuatro, según ha informado el Consistorio.

Mediante este pacto, el Ayuntamiento ofrecerá acompañamiento técnico personalizado y resolución periódica de dudas, mientras que la patronal se compromete a garantizar la calidad documental y el cumplimiento normativo de sus asociados.

"Queremos que los trámites urbanísticos dejen de ser un laberinto", ha aseverado Arroyo, que ha destacado la necesidad de agilizar procesos sin mermar el rigor legal.

Por su parte, Antonia González ha subrayado que reducir plazos y aportar seguridad jurídica es vital ante el encarecimiento de materiales y la falta de mano de obra.

El convenio coincide con la aprobación de los criterios para declarar Proyectos de Interés Municipal. Esta figura permitirá reducir a la mitad los plazos administrativos para aquellas iniciativas que superen los dos millones de euros de inversión o generen al menos 25 puestos de trabajo.

En estos casos, la Oficina de Empresa funcionará como interlocutor único para guiar al inversor.

NOVEDADES DEL PLAN GENERAL

La alcaldesa Noelia Arroyo ha recordado, además, otras ventajas para promover la construcción, que vienen con la aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), al que se han incorporado demandas históricas del sector.

Entre las novedades más destacadas, el plan introduce compensaciones urbanísticas por hallazgos arqueológicos, ya que si aparecen restos durante una obra, se compensará con incrementos de edificabilidad de hasta el 35%, que podrían llegar al 40% si se trata de vivienda protegida.

Además, en caso de que no se pueda construir en ese solar, el aprovechamiento podrá trasladarse a otra parcela.

Otra de las medidas clave es que los garajes en superficie no restarán plantas de vivienda, al no computar en edificabilidad, lo que abaratará costes significativamente. En materia de vivienda protegida, las promociones en suelo libre tendrán una prima de edificabilidad del 40%, que alcanzará el 50% si el suelo es público.

El nuevo PGOU amplía el suelo residencial en 700 hectáreas, elevando el objetivo de viviendas a 100.000. En suelo industrial, se incorporan casi siete millones de metros cuadrados en áreas como Cabezo Beaza y Los Camachos.

La alcaldesa ha puesto en valor el esfuerzo por agilizar la burocracia, que ya se refleja en los datos de 2025. El año pasado se tramitaron 5.237 expedientes urbanísticos, de los cuales 381 fueron licencias de obra mayor.

Destacan especialmente las 1.804 declaraciones responsables y las 3.052 comunicaciones previas, que han permitido a autónomos y pequeñas empresas iniciar sus proyectos de inmediato.