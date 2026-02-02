Cartagena se posiciona como polo estratégico del Plan Industrial de la Región de Murcia 2026-2035

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, y la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, en la presentación del Plan Industrial de la Región de Murcia 2026-2035 - CARM

MURCIA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cartagena se posiciona como uno de los grandes motores estratégicos del Plan Industrial de la Región de Murcia 2026-2035, presentado este lunes por el presidente autonómico, Fernando López Miras, en un acto al que han asistido unos 200 representantes del tejido económico, social e institucional.

La alcaldesa, Noelia Arroyo, ha subrayado que las líneas maestras de esta estrategia regional "coinciden con la hoja de ruta que el Gobierno municipal viene ejecutando para transformar el municipio en el referente industrial del Mediterráneo".

En este sentido, el plan incluye proyectos y oportunidades de Cartagena en todos los ejes del plan, destacando la transformación del Valle de Escombreras como polo industrial y energético, con actuaciones en hidrógeno, eficiencia, economía circular y seguridad de suministros, y el refuerzo del puerto como nodo logístico e industrial mediante el Hub Puerto-Escombreras-ZAL, la logística 4.0 y los proyectos de El Gorguel y Barlomar.

Además, sitúa a Cartagena como referencia en formación e innovación industrial, con un nuevo centro de capacitación ligado a energía, química y defensa, la ampliación del Centro de Referencia Nacional de Química y el encaje del programa de tecnologías duales 'Caetra'.

A ello se suman medidas transversales, como el 'Fast-Track' industrial y la futura Ley de Impulso Industrial, que facilitan la atracción y aceleración de inversiones en la ciudad.

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha llamado la atención sobre la apuesta "por ser una región más innovadora, convirtiendo el conocimiento en ventaja competitiva", y ha hecho referencia al programa 'Caetra' para aprovechar las oportunidades industriales del nuevo posicionamiento de la seguridad, el espacio y la defensa europea, "que va a encontrar un referente en nuestra región y muy particularmente en Cartagena".

Arroyo ha indicado que "Cartagena está preparada para liderar este plan. No solo somos el corazón industrial de la Región, sino que ya hemos hecho los deberes ampliando nuestro suelo industrial en 9 millones de metros cuadrados a través del nuevo Plan General" y ha recordado que la ciudad concentra sectores estratégicos como el Valle de Escombreras, que aporta ya el 12,4% del PIB regional.

Asimismo, ha destacado que la aprobación provisional de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) permitirá incorporar 900 hectáreas adicionales de suelo industrial en enclaves estratégicos como Los Camachos, el entorno de Cabezo Beaza y Los Carboneles y en el propio Valle de Escombreras.

También ha reiterado que la apuesta por la Formación Profesional y el talento es "una prioridad compartida con el Gobierno regional".

"Nuestro compromiso es que los jóvenes de Cartagena sean los primeros en ocupar los 40.000 empleos que generará la industria. Para ello, contamos con infraestructuras clave como el nuevo centro de la FREMM en Los Camachos, que será referente nacional con la primera aula de hidrógeno verde, y la potencia investigadora de la UPCT a través del Consorcio Mare Nostrum", ha explicado.

Para la regidora, "este plan es una gran noticia para Cartagena porque respalda el modelo por el que estamos trabajando: una industria sostenible, tecnológica y generadora de empleo de calidad. En Cartagena ofrecemos suelo, pero también seguridad jurídica y agilidad administrativa. Queremos que cada proyecto que quiera instalarse en nuestra ciudad encuentre alfombra roja y los mejores profesionales".

En este sentido, Arroyo ha asegurado que el Ayuntamiento "continuará reforzando los programas de apoyo al emprendimiento tecnológico y la digitalización de las pymes industriales".

"A través de herramientas como el Centro de Orientación e Innovación para el Empleo (COE) y las bonificaciones fiscales de hasta el 95% en el ICIO para inversiones que generen empleo, Cartagena busca maximizar el impacto de los fondos y actuaciones previstos en el Plan Industrial regional hasta el año 2030", ha concluido.