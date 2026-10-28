Cartagena se prepara para recordar a sus difuntos en el Día de Todos los Santos

Labores de mantenimiento del Servicio de Parques y Jardines en cementerios con motivo del Día de Todos los Santos - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 28 (EUROPA PRESS)

Con motivo de la festividad de Todos los Santos, que se celebra este domingo 1 de noviembre, el Ayuntamiento de Cartagena ha reforzado los servicios municipales con el objeto de facilitar a los ciudadanos el acceso a los cementerios para honrar a sus difuntos.

Así, además de las labores de mantenimiento, limpieza y jardinería en los camposantos de titularidad local, como son Los Remedios (Santa Lucía), San Antonio Abad (San Antón), San Ginés de la Jara y San Roque (Alumbres), se ampliará el servicio de autobuses que lleva a los mismos y la Policía Local atenderá la regulación del tráfico para evitar atascos en los accesos, según han informado desde el Consistorio.

ACONDICIONAMIENTO DE JARDINES

Los cementerios municipales de Cartagena han sido objeto de trabajos de mantenimiento y acondicionamiento para la festividad de Todos los Santos. Las actuaciones han incluido labores de poda, recorte de setos y limpieza de las zonas verdes, ante el aumento de visitas previsto durante estos días, y se han plantado crisantemos blancos y amarillos, distribuidos entre los cementerios municipales y los maceteros de las iglesias del municipio.

REFUERZO DE POLICÍA LOCAL

Por su parte, la Policía Local de Cartagena reforzará sus servicios habituales durante el fin de semana, para controlar el tráfico y facilitar el acceso a los cementerios.

Esta mayor presencia policial se mantendrá desde la tarde del viernes hasta la del domingo 1 de noviembre.

MERCADILLO DE FLORES

El paseo Alfonso XIII, en el tramo junto a la calle Ramón y Cajal, albergará desde el viernes 30 de octubre hasta domingo 1 de noviembre el tradicional Mercadillo de venta de flores.

Una veintena de puestos abrirán al público en el tramo junto a la calle Ramón y Cajal los días 30 y 31 de octubre de 8.00 a 20.00 horas, y el 1 de noviembre de 8.00 a 14.00 horas.

MÁS AUTOBUSES A LOS CAMPOSANTOS

Como es habitual para el día 1 de Noviembre, festividad de Todos los Santos, se van a reforzar los servicios de transporte urbano para permitir a los ciudadanos acudir a los cementerios utilizando el transporte público.

De este modo, la Línea 5, que une los cementerios de San Antonio Abad y Los Remedios, desde las 7.00 hasta las 15.00 horas el servicio se prestará en horario de laboral, a partir de las 15.00 pasará a prestar servicio de festivo. Con esto se mantiene por la mañana una frecuencia de paso de 15 minutos, pasando a 30 minutos por la tarde.

En cuanto a Línea 7, que circula por las inmediaciones del cementerio de San Antonio Abad y recorre toda la ciudad de norte a sur, desde las 7.00 hasta las 15.00 horas el servicio se prestará cada 15 minutos, a partir de las 15.00 pasará a prestar servicio de festivo, con frecuencias de paso de 30 minutos.

VISITA DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL

La mañana del 1 de noviembre tendrá lugar la tradicional visita de la Corporación a los cementerios municipales. Dará comienzo en el Cementerio de Los Remedios de Santa Lucía a las 11.00 horas, con una misa en la capilla seguida de un responso en la cruz exterior. A continuación visitarán el camposanto de San Antonio Abad, en San Antón.

La comitiva municipal irá encabezada por la concejala de Sanidad, Belén Romero, que estará acompañado por otros miembros de la corporación municipal.