Cartagena presenta su candidatura para acoger el Encuentro Nacional de Jóvenes Cofrades en 2027

LA alcaldesa, Noelia Arroyo, en el transcurso de un encuentro institucional con la Junta de Cofradías - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 23 (EUROPA PRESS)

El municipio de Cartagena defenderá en Zaragoza (Aragón) su candidatura oficial para convertirse en la sede organizadora del Encuentro Nacional de Jóvenes Cofrades en el año 2027, según ha informado el Consistorio de la ciudad portuaria.

Así se lo ha trasladado la Junta de Cofradías a la alcaldesa, Noelia Arroyo, en el transcurso de un encuentro institucional en el que la regidora se ha mostrado convencida de que la ciudad presentará "la mejor candidatura" en la cita aragonesa, que tendrá lugar del 22 al 25 del próximo mes de octubre.

Arroyo ha asegurado que la Concejalía de Cultura ya trabaja junto al sector para que el evento "encuentre a la ciudad en el mejor momento".

En este sentido, ha insistido en que Cartagena estará "preparada para acoger un encuentro de esta envergadura y de esta magnitud", con el objetivo de configurar una cita de carácter espiritual que, de forma paralela, sirva para "dar a conocer nuestra Semana Santa y nuestra ciudad con una agenda social, cultural, religiosa y cristiana".

Por su parte, el hermano mayor de la Cofradía del Socorro y hasta ahora presidente de la Junta de Cofradías, Javier Pavía, ha detallado que las últimas ediciones de este encuentro nacional han congregado a una media de entre 1.000 y 1.100 participantes.

La organización aspira a superar dicho volumen de asistencia en Cartagena debido al arraigo de estas celebraciones en el entorno geográfico.

Al respecto, Pavía ha indicado que prevén alcanzar esa cifra "como mínimo, quizás más", espoleados por la atracción de potenciales asistentes procedentes de zonas de gran tradición pasional como Almería, Alicante y el resto de la Región de Murcia.

El propósito de la iniciativa, según ha desglosado Pavía, es propiciar la "comunión entre los jóvenes, que se conozcan, vean otra manera de hacer la Semana Santa distinta a la de sus regiones y que se establezca ese vínculo entre los jóvenes de distintas regiones de España".

El Ayuntamiento de Cartagena ha comprometido su apoyo institucional transversal para garantizar el desarrollo operativo del evento en el último fin de semana de octubre de 2027 en caso de resultar elegida la candidatura.

RELEVO INSTITUCIONAL EN LA JUNTA DE COFRADÍAS

Durante la misma reunión institucional se ha formalizado el relevo en la directiva de la Junta de Cofradías, un cargo que cuenta con un carácter rotativo regulado por la propia institución.

De este modo, la presidencia pasa a ser asumida por el hermano mayor de la Cofradía Marraja, Francisco Pagán.

Ante este relevo en la dirección del órgano cofrade, la alcaldesa de Cartagena ha trasladado un mensaje de agradecimiento y felicitación a Javier Pavía por su implicación personal en el diseño de la candidatura para 2027.