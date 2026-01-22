Cartagena presenta en FITUR 'De puertas adentro', un documental sobre su Semana Santa

Archivo - Procesión El Encuentro Semana Santa Cartagena Cofradía Marraja 2025 - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA - Archivo

MURCIA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Uno de los platos fuertes de las novedades preparadas de cara a la Semana Santa de Cartagena, declarada de Interés Turístico Internacional, será el estreno del documental 'De puertas adentro', que tendrá lugar en febrero, tal y como se ha dado a conocer en la Feria Interancional de Turismo, Fitur.

La presentación de la programación cultural completa se producirá en los próximos días, aunque ya se conoce que el documental se proyectará el miércoles 25 de febrero. La producción forma parte de una agenda cultural diseñada para sumergir a la ciudadanía y a los visitantes en el ambiente, la tradición y el patrimonio emocional que culmina en las procesiones, y que se ha confeccionado con la colaboración de las cuatro Cofradías cartageneras: Socorro, California, Marraja y Resucitado.

El documental 'De puertas adentro' ofrece una mirada "íntima y singular, adentrándose en los preparativos, el trabajo silencioso y la esencia de las cofradías en los meses previos a la Semana Mayor, mostrando el corazón de una tradición centenaria", según informaron fuentes municipales en una nota de prensa.

UNA PROGRAMACIÓN INNOVADORA PARA UNA TRADICIÓN CENTENARIA

La programación cultural de Cuaresma extiende la oferta más allá de los días festivos, "consolidando a la ciudad como un destino cultural de primer orden durante un periodo más amplio y ofreciendo una experiencia enriquecedora y profunda", han apuntado.

La agenda, que se prolongará desde finales de enero hasta el inicio de la Semana Santa, incluirá diversas actividades que ahondarán en la historia, el arte y la música vinculados a esta manifestación, complementando la oferta tradicional y dinamizando la vida cultural y turística de la ciudad, a través de una de sus señas de identidad más potentes y reconocidas internacionalmente.