Cartagena rebaja un 20% el precio del alquiler de bicicletas y amplía los descuentos

Presentación del servicio municipal de bicicletas eléctricas - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 20 (EUROPA PRESS)

Cartagena da un nuevo impulso a la movilidad sostenible con una reducción permanente de las tarifas del servicio de alquiler de bicicletas, gracias a la colaboración con Hoppy, concesionaria del servicio, según ha anunciado hoy la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo. La nueva tarifa entrará en vigor el próximo 22 de septiembre, Día Europeo de la Movilidad.

Desde el inicio del servicio, que presta cobertura tanto en la ciudad y sus barrios, como en el área litoral de La Manga y Cabo de Palos durante el verano, se han registrado 32.000 viajes, 88.000 kilómetros recorridos y 8.300 usuarios únicos, lo que ha permitido evitar la emisión de 10,3 toneladas de CO2 a la atmósfera, en comparación con los desplazamientos que se habrían realizado en coche.

La tarifa general pasará de 0,25 a 0,20 euros por minuto, lo que supone una reducción del 20 por ciento. Además, mayores de 65 años, personas con discapacidad, estudiantes y desempleados tendrán un descuento del 40 por ciento, con una tarifa final de 0,16 euros por minuto.

La medida llega después de los primeros meses de funcionamiento del servicio, que han permitido al Ayuntamiento analizar su uso y plantear mejoras para hacerlo más accesible y útil para más ciudadanos.

"Cuando un servicio funciona y los ciudadanos lo utilizan, el siguiente paso es mejorarlo. Por eso bajamos el precio para todos y hacemos un esfuerzo especial para que estudiantes, mayores, personas con discapacidad y desempleados puedan utilizar también esta alternativa de movilidad sostenible", ha señalado la alcaldesa.

Arroyo ha destacado que la medida conecta directamente con el lema de la Semana Europea de la Movilidad, "Movilidad para todas las personas", y con la estrategia municipal para ofrecer más alternativas al vehículo privado. "Queremos que moverse en bicicleta por Cartagena sea cada vez más fácil, más cómodo y también más asequible", ha añadido.

MÁS VENTAJAS PARA LOS USUARIOS HABITUALES

La reducción de tarifas se acompaña de una modificación de las condiciones de uso para los abonados. La suscripción mensual deja de estar limitada a 60 minutos diarios y cuatro desbloqueos y pasa a ofrecer una bolsa de 1.800 minutos y 120 desbloqueos al mes, que cada usuario podrá distribuir libremente en función de sus necesidades. Además, se incorpora una suscripción semestral por 149 euros.

Por otro lado, Hoppy incorporará también en su aplicación información sobre los principales puntos patrimoniales y turísticos de Cartagena, con imágenes y referencias a los lugares de interés. La iniciativa permitirá vincular el uso de la bicicleta con el conocimiento de la ciudad y reforzar la conexión entre movilidad sostenible, patrimonio y turismo.

SEGUNDO RECONOCIMIENTO CONSECUTIVO DEL MINISTERIO

La mejora del servicio coincide además con un nuevo reconocimiento a Cartagena en los Premios de la Semana Española de la Movilidad Sostenible (SEMS) que concede el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

La ciudad ha sido premiada por segundo año consecutivo por sus actuaciones de movilidad. En la edición anterior, Cartagena recibió el reconocimiento por el proyecto de Espacio Algameca, que transformó la Rambla de Benipila en un corredor verde con carriles bici, zonas de paseo y arbolado.

En esta edición, el reconocimiento se centra en el servicio público de alquiler de bicicletas, consolidando la apuesta municipal por ampliar las alternativas de movilidad activa.

"Que Cartagena vuelva a estar entre las ciudades reconocidas por el Ministerio es una buena noticia y, sobre todo, confirma que estamos avanzando en la dirección adecuada. Son dos actuaciones diferentes, pero responden a una misma forma de hacer ciudad, recuperando espacios, facilitando los desplazamientos y ofreciendo alternativas sostenibles", ha afirmado la alcaldesa.

Los nuevos precios para los colectivos bonificados podrán solicitarse desde el 22 de septiembre mediante acreditación ante el servicio de soporte de Hoppy.

Los mayores de 65 años deberán presentar el DNI y disfrutarán de la tarifa reducida de forma permanente. Las personas con discapacidad deberán aportar su tarjeta o certificado de discapacidad, también con carácter permanente.

Los estudiantes deberán acreditar su matrícula. La bonificación será válida durante el curso académico, incluido el verano, hasta el 31 de agosto. En el caso de los desempleados, será necesario presentar el DARDE vigente y renovarlo para mantener el descuento.