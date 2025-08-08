Cartagena refuerza el servicio de baño asistido funcionando a diario este verano de forma gratuita en varias playas

Cartagena ofrece baño asistido gratuito a personas con movilidad reducida en La Azohía, Playa Honda y Puerto Bello de La Manga - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 8 (EUROPA PRESS)

Cartagena refuerza el servicio de baño asistido funcionando a diario este verano de forma gratuita en la playa de San Ginés (La Azohía), Playa Honda y Puerto Bello (La Manga), han informado fuentes municipales.

El Ayuntamiento de Cartagena es pionero en este servicio y lidera la accesibilidad a las personas con movilidad reducida poniendo a disposición de los bañistas monitores especializados que les brindan un baño seguro y cómodo todos los días, de 11.00 a 19.00 horas.

El dispositivo cuenta también con medios técnicos adaptados -sillas anfibias, pasarelas flexibles y material de apoyo- para garantizar un acceso seguro al mar. Está dirigido a personas de todas las edades, independientemente de su grado de movilidad, y este verano ya ha ofrecido servicio a 179 personas, incluido menores: 81 en La Azohía, 70 en Puerto Bello y 28 en Playa Honda.

La edil de Política Social, Cristina Mora, ha visitado este viernesla playa de Playa Honda, acompañada por la directora general de Personas con Discapacidad, Miriam Pérez, y la presidenta de FAMDIF, Carmen Gil.

Juntas han destacado que este recurso no solo rompe barreras físicas, sino también emocionales, creando un espacio de disfrute, igualdad y convivencia en las playas de Cartagena. Destacando, además, que el municipio de Cartagena es uno de los primeros de la Región en ofrecer este servicio.

Y que este año ha ampliado sus días de funcionamiento, ya que comenzó el 15 de junio en La Azohía y el 1 de julio en Playa Honda y Puerto Bello, y se mantendrá activo hasta el 31 de agosto, coincidiendo con la temporada de mayor afluencia.

Bajo el lema 'Playa para todos', incorpora este año actividades vinculadas a las emociones a través de la figura de los pitufos y sus diferentes personalidades, buscando que la experiencia de baño sea también enriquecedora en el plano lúdico y social.

Además, en Cartagena hay alrededor de una veintena de playas que cuentan con elementos que facilitan el acceso a la playa y el agua de personas con movilidad reducida, los cuales están a disposición en los puestos de vigilancia de socorrismo

El servicio de baño asistido cuenta con la colaboración de Protección Civil del Ayuntamiento de Cartagena y FAMDIF, encargada de la formación de los monitores, y el apoyo de la Fundación 'la Caixa', que ha aportado 8.000 euros para la compra de dos nuevas sillas anfibias, 25 metros de flexipasarela y repuestos técnicos. La inversión municipal asciende este año a cerca de 30.000 euros.