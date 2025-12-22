Cartagena y San Pedro del Pinatar, agraciados con el 90.693, el tercer premio del Sorteo de Navidad 2025

MADRID/MURCIA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El número 90.693 ha resultado agraciado con el tercer premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 500.000 euros a la serie, que ha sido vendido en las administraciones de El Perolo, en San Pedro del Pinatar, y en la número 1 de la calle Mayor de Cartagena.

El número fue cantado a las 11.12 horas en el cuarto alambre de la quinta tabla.

Desde El Perolo, Sergio Zapata ha explicado a Europa Press que han vendido un décimo de este tercer premio por ventanilla. "Estamos muy contentos; al final esto es una cosa a la que uno no se acostumbra aunque demos premios todos los años", ha comentado.

En Cartagena, el trabajador de la administración número 1 de la calle Mayor, Jose Mosteiro, ha señalado que aún desconocen cuántos décimos agraciados han vendido, aunque sabe que han sido "unos cuantos", todos por ventanilla. "Estamos muy ilusionados", ha dicho.

Los premios del Sorteo Extraordinario de Navidad 2025 se comenzarán a abonar desde la tarde del 22 de diciembre, cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos, como es habitual, y hasta el 23 de marzo de 2026.

Si los premios son inferiores a 2.000 euros por cada décimo o resguardo, se pueden cobrar exclusivamente en uno de los 10.869 puntos de venta de la red comercial de Loterías, a partir de la tarde del 22 de diciembre. En este caso, el premio puede cobrarse en metálico o a través de Bizum. Los premios de un importe igual o superior a 2.000 euros se cobrarán en las entidades financieras autorizadas: BBVA y Caixabank.