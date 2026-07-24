La Casa del Conde de Blanca abrirá este verano su terraza gastronómica y prevé convertirse en hotel en 2027 - CARM

BLANCA (MURCIA), 24 (EUROPA PRESS)

La Casa del Conde de Blanca, un edificio del siglo XVIII catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC) y cerrado desde hace quince años, reabrirá como espacio gastronómico, para eventos y, posteriormente, como hotel rural, dentro de un proyecto de rehabilitación impulsado por los socios de Taúlla, Ramón Carrasco y Germán González, junto al chef murciano Rodi Fernández.

La consejera de Turismo, Cultura y Deportes, Carmen Conesa, asistió este jueves, junto al alcalde de Blanca, Pablo Cano, a la presentación de la iniciativa, denominada 'Soiré Casa del Conde', que busca recuperar el inmueble para uso turístico.

El conjunto dispone de una superficie de 2.795 metros cuadrados, entre la vivienda histórica y sus jardines, y su rehabilitación se desarrollará en dos fases. En la primera se han acondicionado los jardines para su apertura este verano como terraza gastronómica y se han habilitado los salones interiores para la temporada de otoño e invierno.

La segunda fase incluirá la rehabilitación integral de la casa señorial para convertirla en un hotel rural con doce habitaciones, seis de ellas ubicadas en la antigua residencia del conde. La apertura del alojamiento está prevista para mediados de 2027.

Durante el acto, Conesa señaló que el proyecto permitirá incorporar un nuevo espacio vinculado a la gastronomía, la celebración de eventos y el alojamiento en el Valle de Ricote. Asimismo, destacó que el recinto ya cuenta con una primera reserva para una boda prevista para el próximo mes de noviembre.