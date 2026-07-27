La Casa del Niño de Cartagena afrontará una rehabilitación integral de ocho millones de euros - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

La actuación contará con un plazo de ejecución de 30 meses

CARTAGENA (MURCIA), 27 (EUROPA PRESS)

El Gobierno regional destinará ocho millones de euros a la rehabilitación integral de la Casa del Niño de Cartagena, edificio declarado Bien de Interés Cultural (BIC) que alberga las aulas de Educación Infantil del CEIP San Isidoro y Santa Florentina, según ha anunciado este lunes el consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, junto a la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, durante la presentación del proyecto a la comunidad educativa.

La actuación, cuenta con un plazo de ejecución de 30 meses y abarcará la totalidad del conjunto histórico, integrado por siete módulos y una superficie construida de 3.300 metros cuadrados, además de 500 metros cuadrados de espacios exteriores cubiertos.

El objetivo de la intervención es adaptar el inmueble a las necesidades pedagógicas, normativas y ambientales actuales, al tiempo que se recupera el valor patrimonial. Para ello, el proyecto se basa en criterios de mínima intervención, conservación de los elementos originales y diferenciación entre las actuaciones históricas y las contemporáneas, según ha informado la Comunidad.

Marín ha señalado que el Gobierno regional cumple así "el compromiso adquirido con la alcaldesa y con la ciudad de Cartagena para la recuperación de un espacio tan emblemático y con tanto valor arquitectónico como es la Casa del Niño, con el fin de mejorar las instalaciones educativas y destinar un espacio para uso cultural y social".

Por su parte, la alcaldesa ha explicado que "recuperaremos espacios culturales y expositivos que durante años han permanecido cerrados o sin uso, para que este conjunto vuelva a formar parte de la vida de la ciudad".

Las actuaciones irán dirigidas a resolver problemas de humedades, mejorar la salubridad y la eficiencia energética del edificio, garantizar la accesibilidad y adecuarlo a la normativa de seguridad y protección contra incendios. Asimismo, se restaurarán elementos originales como fachadas, estucos, molduras, revestimientos cerámicos, pinturas murales y pavimentos hidráulicos, además de reforzar las estructuras conservando, siempre que sea posible, los materiales históricos.

AULAS DE INFATIL REHABILITADAS

El proyecto también contempla la recuperación de espacios singulares como la capilla, el salón de actos y la denominada Gota de Leche, así como la restitución de estructuras originales en los pabellones centrales.

En el módulo sur, construido en 1917 y obra del arquitecto Víctor Beltrí, se recuperará el uso de cantina-comedor en la planta baja, mientras que la primera planta albergará un espacio polivalente para actividades culturales y expositivas. Además, se recuperará el acceso principal al complejo.

En el módulo norte, donde actualmente se ubican parte de las aulas de Infantil, se restaurará el antiguo salón de actos para uso del colegio, se mantendrá la distribución original de las aulas, se instalarán nuevos aseos y un ascensor y se conservará la escalera histórica.

Los pabellones centrales, diseñados por Lorenzo Ros e inspirados en la arquitectura de la Secesión Vienesa, mantendrán su uso educativo tras la restauración de sus estructuras, carpinterías y paramentos, además de incorporar nuevos aseos.

La actuación se completará con la remodelación de los espacios exteriores, donde se crearán zonas de juego y aprendizaje con materiales naturales, recorridos orgánicos y especies vegetales.

El CEIP San Isidoro y Santa Florentina cuenta con 730 alumnos de Infantil y Primaria. Mientras las aulas de Infantil y el comedor se ubican actualmente en la Casa del Niño, los estudiantes de Primaria reciben clase en el edificio situado en el Paseo Alfonso XIII.