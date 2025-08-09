Casi el 50% de los alumnos con certificados de profesionalidad del SEF logran un empleo a los seis meses, según Inserta

MURCIA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los cursos de formación del Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF) logran alcanzar tasas de empleo de casi el 50 por ciento en el caso de los cursos con certificación profesional y del 36,3 por ciento en lo que se refiere a los cursos de formación en general, según el informe 'Inserta', elaborado por el SEF, organismo dependiente de la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, según informaron fuentes del ejecutivo regional.

El estudio 'Inserta' analiza cuántos alumnos encuentran trabajo en los seis meses posteriores a la finalización de su formación, con el objetivo de mejorar la planificación y eficacia de las acciones formativas.

En el caso de los cursos con certificado, de los 7.305 alumnos que participaron el pasado año, un total de 3.348 obtuvieron un contrato en el periodo de los seis meses siguientes a la finalización de su formación. Ello supone una inserción media cercana al 50 por ciento, en concreto un 45,8 por ciento, lo que refuerza el impacto directo de estas acciones formativas en el mercado laboral.

Los resultados muestran diferencias según las familias profesionales, con tasas de inserción bruta que alcanzan el 77,8 por ciento en madera, mueble y corcho; 63,2 por ciento en fabricación mecánica; 59,4 en marítimo-pesquera, y 55 por ciento en actividades físicas y deportivas. En el caso de estas familias profesionales son cursos que cuentan con certificados de profesionalidad, acreditación oficial y válida en todo el Estado que certifica competencias profesionales específicas.

La directora del SEF, Pilar Valero, ha señalado que se siguen "programando cursos escuchando necesidades del tejido productivo regional con el objetivo de incrementar la inserción laboral, especialmente en los sectores con mayor demanda y crecimiento".

Estos certificados no solo han impulsado la empleabilidad general, sino que han mostrado especial eficacia entre los jóvenes, ya que casi la mitad de los menores de 30 años (49,5 por ciento) que completaron un curso con certificado lograron insertarse laboralmente en ese mismo periodo.

En cuanto a la inserción laboral en la misma área de formación, destacan las familias profesionales de artes gráficas, con un 100 por cien de inserción en su sector; hostelería y turismo, con un 78 por ciento, y actividades físicas y deportivas, con un 68 por ciento.

En este sentido, Valero subrayó que "estos datos ponen de manifiesto la alineación entre la oferta formativa y la demanda del tejido productivo regional".

INSERCIÓN DE TODOS LOS CURSOS

En general, la inserción bruta de los cursos subvencionados por el SEF alcanzó en 2024 una inserción laboral media del 36,3 por ciento, con 7.679 personas accediendo al empleo de un total de 21.134 que finalizaron un curso.

Las áreas de formación que obtuvieron una inserciones más altas fueran las de las familias profesionales de la madera, mueble y corcho, con 68,1 por ciento; energía y agua, con un 59,8 por ciento; la fabricación mecánica, con un 56,8 por ciento, y la edificación y obra civil, con un 52,2 por ciento.