Casi 3 millones para construir nuevas comisarías de Policía Local en siete municipios El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias, ha aprobado la concesión directa de subvenciones por importe de 2.883.102 euros a los ayuntamientos de Murcia, Cartagena, Jumilla, Cieza, Fortuna, Alguazas y Pliego para financiar obras de construcción de nuevas comisarías para la Policía Local.

Estas ayudas se enmarcan en el objetivo de la Comunidad de que todos los municipios cuenten con dependencias adecuadas para albergar a estos efectivos. De esta forma, se refuerza el apoyo a los ayuntamientos en materia de seguridad y coordinación de policías locales, contribuyendo a mejorar las condiciones de trabajo de los agentes y a garantizar una prestación eficaz y homogénea del servicio en toda la Región de Murcia.

Los beneficiarios de las subvenciones son los municipios que manifestaron de forma expresa su intención de licitar estas obras en el primer semestre de 2026 y solicitaron colaboración económica para ello. Así, la aportación del Ejecutivo regional cofinanciará proyectos que suman una inversión global de 6.211.328 euros.

En cuanto al proyecto del Ayuntamiento de Murcia, se adecuarán distintas estancias del Centro Integral de Seguridad de El Palmar para destinarlas al servicio de Policía Local. Para ello, la Comunidad aportará 430.000 euros, mientras que la suma total del proyecto asciende a 1.174.263 euros.

Idéntica ayuda de 430.000 euros recibirá el Ayuntamiento de Cartagena para la construcción del nuevo Cuartel en La Aljorra, cuyo presupuesto asciende a 1.250.000 euros.

En el caso del Ayuntamiento de Jumilla, ingresará 600.000 euros de subvención de la Comunidad para financiar la construcción de un nuevo edificio que albergará las dependencias de la Policía Local en la calle Ingeniero de la Cierva. El presupuesto total del proyecto asciende a 2.270.488 euros.

Por lo que respecta a Cieza, se rehabilitará el antiguo edificio de la lonja para habilitar la nueva comisaría, con una subvención de 600.000 euros que cubrirá casi de forma total el coste de 650.000 euros del proyecto.

Asimismo, los consistorios de Fortuna y de Pliego se beneficiarán de una ayuda de 300.000 euros respectivamente para costear la práctica totalidad de sus proyectos.

En Fortuna se llevará a cabo el acondicionamiento y remodelación de un espacio en el antiguo centro de salud para nuevas dependencias de seguridad, con un coste total de 334.703 euros, mientras que el Ayuntamiento de Pliego tiene previsto acondicionar la planta baja de la actual guardería pública para su uso como dependencias policiales, con un presupuesto de 308.772 euros.

Por último, el Gobierno regional ha concedido una subvención de 223.102 euros al Consistorio de Alguazas para financiar íntegramente las obras de adaptación de la planta baja del edificio del consultorio local del Barrio del Carmen para albergar las nuevas dependencias de Policía Local. El plazo de ejecución de las actuaciones es de dos años a contar desde el pago de la ayuda.

Estas ayudas se suman a la reciente concesión de 3.416.460 euros en subvenciones a los ayuntamientos de la Región para mejorar la dotación de vehículos, equipamientos e instalaciones de las Policías Locales, lo que supone un aumento del 48 por ciento de los fondos con respecto a los 2,3 millones de la convocatoria del año pasado.

Dichas iniciativas se enmarcan en el plan Región de Murcia + Segura del Gobierno regional, dotado con más de 120 millones de euros para superar los 3.000 policías locales en los distintos municipios, con más comisarías y más y mejores medios para esos efectivos.