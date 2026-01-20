Los casos de gripe continúan a la baja con un descenso del 33,7% en la última semana

Archivo - Una mujer se vacuna durante el inicio de la campaña de vacunación de la gripe - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MURCIA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La incidencia de la gripe han vuelto a descender en la semana del 12 al 18 de enero, según el último informe publicado por la Consejería de Salud, que cifra el descenso de casos registrados en Atención Primaria en un 33,7% hasta los 82 por cada 100.000 habitantes.

En todas las áreas de la Región de Murcia se ha visto reducida la cifra, especialmente en la IV (Noroeste), donde ha descendido un 62,7%, seguida de la VII ((Murcia Este), la I ((Murcia Oeste) y la V (Altiplano), con caídas del 48,5%, el 44,6% y el 32,1%, respectivamente.

Figuran, a continuación, el área II (Cartagena), con una bajada del 28,3%; la VI (Vega Media), con -22,4%; la VIII (Mar Menor), con -20,9%; la III (Lorca), con -19,8%, y, por último, la IX (Vega Alta), con -11,1%.

En su conjunto, la incidencia de las infecciones respiratorias agudas (IRA) ha aumentado en el citado periodo un 2% debido al ligero incremento registrado en los casos de bronquitis y bronquiolitis, con un 4,4% más que la semana anterior, mientras que los de coronavirus se mantienen en niveles bajos y estables.