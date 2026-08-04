Archivo - El Castillo de Lorca ofrecerá actividades para el eclipse del 12 de agosto y la lluvia de estrellas de las Perseidas - EUROPA PRESS - Archivo

LORCA (MURCIA), 4 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Lorca ha organizado una programación especial para agosto centrada en el eclipse parcial de Sol del próximo 12 de agosto y la lluvia de estrellas de las Perseidas, con una serie de actividades que tendrán como escenario principal el Castillo de Lorca y que combinarán divulgación científica, patrimonio, gastronomía y ocio.

La propuesta, impulsada por la Concejalía de Turismo junto a Lorca Taller del Tiempo, incluye una experiencia especial el 12 de agosto para seguir el eclipse parcial, cuando la Luna ocultará el 98,3% del disco solar.

La actividad comenzará a las 18.30 horas con una charla divulgativa impartida por especialistas del Observatorio Astronómico de La Murta y continuará con la observación del fenómeno desde la Torre Alfonsina, la Torre del Espolón o la azotea de Las Caballerizas.

La jornada concluirá con un cóctel degustación y una sesión musical, y los asistentes recibirán gafas homologadas para observar el eclipse con seguridad.

La programación se completará con la actividad 'La magia de las Perseidas', prevista para los días 11 y 13 de agosto tanto en el Castillo como en la pedanía de La Parroquia.

En la fortaleza se ofrecerán dos modalidades, una familiar con animación, cuentacuentos, picnic y observación adaptada a los más pequeños, y otra para adultos, con interpretación del cielo de verano, observación mediante telescopios y un cóctel degustación previo. Además, el Ayuntamiento ampliará durante todo el mes las 'Noches del Castillo', con visitas teatralizadas nocturnas todos los jueves, viernes y sábados.

La programación incluirá también visitas guiadas al Primer Oasis de Mariposas de la Región de Murcia el 9 de agosto y una cata de kombucha el día 27, impartida por la marca murciana Brava y acompañada de una tapa elaborada con productos locales.

Las actividades cuentan con plazas limitadas y requieren reserva previa a través de la página web de Lorca Taller del Tiempo.