La causa por el incendio de Atalayas se encamina hacia el juicio oral contra siete acusados a tres años de la tragedia

Archivo - Policía Científica en las discotecas calcinadas en la zona de Atalayas de Murcia - EDU BOTELLA/EUROPA PRESS - Archivo

MURCIA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La causa penal abierta por el incendio de las discotecas 'Teatre' y 'Fonda Milagros' en la zona de Atalayas de Murcia el 1 de octubre de 2023, en el que fallecieron 13 personas, afronta la fase final previa a la celebración del juicio oral contra siete investigados al cumplirse este jueves el tercer aniversario de la tragedia.

Tras concluir la investigación y fijarse una fianza solidaria de casi 8,8 millones de euros a los acusados, a la mercantil que gestionaba 'Teatre' y a cuatro aseguradoras, el procedimiento permanece a la espera de la presentación de los escritos de defensa para su remisión definitiva a la Audiencia Provincial de Murcia.

En este contexto, el despacho López Graña Abogados, que ejerce la acusación particular en representación de diez familiares de las víctimas, ha hecho balance de la evolución procesal tras dictarse el pasado febrero el auto de procedimiento abreviado y el auto de apertura de juicio oral en julio por parte del Tribunal de Instancia de Murcia.

En un escrito remitido a los medios de comunicación, el letrado recalca que los familiares a los que representa "no piden condenas anticipadas, ni excepciones a las garantías de nadie", sino "que se esclarezca completamente lo sucedido" y que la magnitud de la causa "no provoque que quede sin respuesta alguna cuestión esencial".

Asimismo, valora la apertura de juicio oral como "un avance importante porque permitirá que, por primera vez, la prueba sea examinada de forma contradictoria ante el tribunal".

SIN INDEMNIZACIONES Y FIANZA DE 8,7 MILLONES

El abogado Pedro López Graña ha lamentado que, a tres años del suceso, "las víctimas todavía no han recibido ni un solo céntimo" para responder de las posibles responsabilidades civiles. En este sentido, ha recordado que el juzgado requirió de forma conjunta y solidaria una fianza de 8.796.653,33 euros a los siete investigados, a la mercantil y a las compañías aseguradoras, si bien estas últimas mantienen sus responsabilidades limitadas a las pólizas contratadas.

El escrito de acusación formalizado por esta parte contempla 13 delitos de homicidio por imprudencia grave, delitos de lesiones por imprudencia y contra los derechos de los trabajadores, con solicitudes de penas que alcanzan provisionalmente hasta los ocho años y medio de prisión para algunos encausados.

Respecto a la actuación del Ayuntamiento de Murcia, el comunicado de López Graña recuerda que la causa principal no ha declarado al Consistorio responsable civil subsidiario tras acordarse el sobreseimiento provisional respecto a cargos y funcionarios municipales por los delitos de homicidio y lesiones.

No obstante, la representación de las familias ha precisado que esta decisión se encuentra recurrida por varias acusaciones y recuerda la existencia de querellas y actuaciones separadas para examinar si las órdenes de cese de la actividad de las discotecas pudieron incurrir en un presunto delito de prevaricación administrativa.

Tras subrayar que la causa penal no tiene aún fecha de señalamiento a la espera de que la Audiencia Provincial asuma el expediente, resuelva las cuestiones previas y fije la fecha del juicio, el letrado ha apelado al "recuerdo y respeto" hacia los 13 fallecidos y sus allegados con motivo del tercer aniversario de la tragedia.