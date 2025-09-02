CCOO achaca el "tímido" descenso del paro a la "alta estacionalidad" del tejido laboral en la Región

MURCIA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha afirmado este martes que el "tímido" descenso del paro registrado en la Región de Murcia el pasado agosto se debe a la "alta estacionalidad" del tejido laboral de la comunidad, "especialmente del sector servicios", según informaron fuentes de la organización en un comunicado.

El sindicato ha pedido al Gobierno autonómico la puesta en marcha de políticas que diversifiquen la composición sectorial "ante un modelo obsoleto que no permite el crecimiento laboral de la comunidad autónoma".

Ha indicado que la hostelería que creaba empleo en los meses anteriores "ahora es el principal sector de actividad en la destrucción de empleo" por la finalización de los contratos temporales de campaña. Por su parte, el sector primario, según CCOO, "no ha terminado de despegar en la creación de empleo como consecuencia de una campaña de verano muy irregular".

Para CCOO, "es necesario diversificar la composición sectorial del empleo, demasiado centrado en el sector primario y en el sector servicios", para sumar otros sectores de actividad más enfocados en el conocimiento, la tecnología y el valor añadido.

Asimismo, ha considerado que el inicio del curso político debe ir ligado a la reducción de la jornada laboral, medida que "permitirá un mejor reparto del trabajo y una mejor conciliación de la vida laboral y familiar, y, en definitiva, una mejora en la calidad del empleo", según ha apostillado la organización sindical.