CCOO afirma que el dato del IPC de enero es "previsible" por las rebajas y "no mejora el poder adquisitivo"

MURCIA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

CCOO de la Región de Murcia ha afirmado este viernes que la reducción de los precios el pasado enero es "previsible" debido a la celebración de las rebajas y "no mejora el poder adquisitivo" de la ciudadanía, según informaron fuentes de la organización en un comunicado.

El sindicato ha indicado que en el primer mes del año es habitual que se reduzcan los precios debido a las rebajas, pero en esta ocasión la inflación subyacente "se mantiene".

Por tanto, "el IPC no refleja todo el aumento del coste de la vida, especialmente por el fuerte aumento del precio de la vivienda que no se incluye y que desborda la capacidad de pago de los hogares y dispara el esfuerzo que deben destinar ante la insuficiencia de una política pública de vivienda".

CCOO Región de Murcia ha considerado que los salarios "pierden poder adquisitivo" ya que en incremento salarial "está por debajo del coste de la vida" y, por tanto, "no sirven para cubrir las necesidades básicas de la familias".