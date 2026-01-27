CCOO alerta sobre el "alto porcentaje" de trabajadores pobres en la Región de Murcia

MURCIA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

CCOO de la Región de Murcia ha alertado este martes, tras conocer los datos de la Encuesta Población Activa (EPA) correspondientes al último trimestre de 2025, del "alto porcentaje de trabajadores pobres" en la comunidad autónoma.

En un comunicado, el sindicato ha señalado que la Región es la cuarta comunidad con mayor porcentaje de hogares con todas las personas activas en paro, solo por detrás de Andalucía, Canarias y Extremadura.

Así, ha valorado el descenso del paro a cierre de 2025 en la Región, pero ha advertido de que la Región de Murcia "sigue a la cola en salarios y estabilidad" y es un territorio "con más de 200.000 personas trabajadoras pobres vinculadas al salario mínimo interprofesional".

En la Región, ha añadido el sindicato, "la patronal se permite convenios como el de la sanidad privada con salarios congelados desde hace 16 años y derechos laborales amparados por el estatuto de los trabajadores".

CCOO ha expresado su rechazo a "un modelo de trabajadoras pobres en el que la altísima parcialidad involuntaria de las mujeres se ha hecho ya estructural y tiene como resultado las bajísimas pensiones de las mujeres en la Región de Murcia".

A este respecto, ha destacado que el empleo de las mujeres crece con menor intensidad que el masculino y está sujeto a más temporalidad y parcialidad, circunstancia que hace extensible a las personas jóvenes.

"El mercado de trabajo, dependiente del turismo y la estacionalidad de la agricultura, hace vulnerable a la Región de Murcia", ha señalado CCOO, para quien es "especialmente importante es el papel de la población migrante en estos sectores con un alto porcentaje de irregularidades laborales y condiciones precarias".

Por todo ello, el sindicato ha exigido priorizar la negociación de los convenios sectoriales y reforzar la protección social "mientras no se cree empleo de calidad", al tiempo que ha incidido en la necesidad de la reducción de la jornada a 37,5 horas semanales.