CCOO considera que la contención de precios en la Región "se sigue quedando corta en cuanto a los salarios"

MURCIA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

CCOO considera que la contención de precios en la comunidad autónoma "se sigue quedando corta en cuanto a los salarios que se cobran en la Región de Murcia". Así, lo han manifestado tras conocerse los datos del IPC del mes de mayo.

El sindicato ha incidido en que "los márgenes empresariales siguen en máximos, las empresas mantienen beneficios históricamente altos mientras la participación de los salarios sigue siendo baja, lo que justifica pedir mayores sueldos y reducir la jornada".

A este respecto han señalado el conflicto laboral de los bomberos forestales de Murcia, que exigen, entre otras cuestiones, el reconocimiento de una retribución económica que los aleje del SMI y que compense su trabajo.

Por otra parte, el sindicato se ha mostrado preocupado con la subida de tipos de interés aprobada recientemente por el Banco Central Europeo ya que consideran que "se come cualquier subida salarial y limita el acceso a una casa digna".

La organización ha puesto el foco, una vez más en creación de un gran parque de vivienda pública al señalar que las mujeres son las personas con más dificultades económicas para acceder a una vivienda debida a la brecha salarial en el mercado laboral regional que se dispara al 30,7 % en el sector privado.

"Se trata de una desigualdad que persiste en todas las profesiones, y supone 11,1% incluso cuando se comparan perfiles idénticos con contrato indefinido y jornada completa en este sector privado", han concluido.