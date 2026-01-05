CCOO critica la "excesiva" estacionalidad del mercado laboral en la Región de Murcia

MURCIA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

CCOO de la Región de Murcia ha achacado los "datos positivos" en materia de empleo con los que ha finalizado 2025 el mercado laboral a los contratos celebrados para la campaña de Navidad, lo que demuestra que la creación de empleo en la comunidad "está excesivamente estacionalizada".

En un comunicado, el sindicato ha explicado que 2025 se cerró con un "récord" en contratación indefinida, lo que hace "que cada vez se firmen menos contratos", ya que la contratación temporal "está siendo sustituida por contratación indefinida, que reduce la rotación en la contratación".

CCOO ha considerado que el objetivo para 2026 de la Región de Murcia "debe girar en torno a la creación del empleo estable y de calidad, y para ello es necesaria una agenda política que vaya orientada hacia transformaciones de calado en nuestro modelo productivo".

En este sentido, ha considerado "fundamental" la aprobación de la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, ya que Murcia es uno de los territorios de España "donde más horas de media se trabaja".

Así, esta reducción "permitirá mejorar la productividad, un mejor reparto del trabajo y una mejor conciliación de la vida laboral y familiar", ha agregado la organización sindical.