CCOO tilda de "altamente preocupantes" los datos de desempleo femenino registrados en la Región en febrero

MURCIA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

CCOO de la Región de Murcia ha calificado como "altamente preocupantes" los datos de desempleo femenino registrados en el mes de febrero y ha lamentado que la evolución del mercado laboral evidencia una brecha de género "persistente", ya que el paro desciende con menor intensidad entre las mujeres que entre los hombres.

Como contrapunto positivo, la organización sindical ha subrayado el incremento porcentual de la contratación indefinida, que se sitúa "claramente por encima" de la temporal.

Según los datos analizados por CCOO, en febrero se firmaron 25.850 contratos indefinidos, lo que representa el 60% del total de la contratación en la Comunidad, frente a los 16.952 contratos de carácter temporal. Para el sindicato, esta tendencia permite avanzar en la reducción de la temporalidad y la precariedad estructural en la Región.

CCOO ha considerado "prioritario" el diseño de estrategias para incorporar el talento femenino al sector industrial y ha destacado la necesidad de reorientar el trabajo de las mujeres para eliminar la denominada "brecha horizontal", que tiende a concentrar a la población femenina en empleos con menor valoración económica o vinculados casi en exclusiva al ámbito del hogar y los cuidados.

Además, el sindicato ha propuesto una reorientación de la economía regional hacia "nuevos yacimientos de empleo" y potenciar actividades relacionadas con las nuevas necesidades sociales y tecnológicas para garantizar un modelo productivo más equilibrado y con mayor valor añadido.