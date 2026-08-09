El CCT salda el primer semestre con 61 cursos formativos de hostelería y turismo y más de 1.500 participantes

MURCIA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Cualificación Turística de la Región de Murcia (CCT) cerró la primera mitad del año con un saldo de 61 acciones formativas en los ámbitos de la hostelería y el turismo, impartidas tanto en modalidad presencial como online, en las que participaron un total de 1.577 personas.

En conjunto, esta programación formativa supuso 3.680 horas lectivas, orientadas a mejorar la capacitación profesional, favorecer la empleabilidad y reforzar la competitividad del sector turístico regional.

En el ámbito de la formación presencial, el CCT impartió 32 cursos que sumaron 2.242 horas y permitieron formar a 577 alumnos. De estas actividades formativas, 27 estuvieron dirigidas específicamente a trabajadores en activo del sector turístico y de la hostelería de la Región.

Asimismo, se desarrollaron cuatro certificados de profesionalidad con cerca de 72 titulados y una inserción laboral superior al 80 por ciento, junto a diversos cursos con sello propio del Centro.

Por su parte, la formación online alcanzó un total de 29 cursos y 1.439 horas de formación, una modalidad en la que participaron 1.000 alumnos, principalmente personas trabajadoras en activo. La oferta incluyó cinco ediciones del curso Inteligencia Artificial para el sector turístico, financiado con fondos Next Generation EU (750 horas), así como un Certificado de Profesionalidad sobre 'Recepción en Alojamientos', con un alto grado de empleabilidad tras las prácticas realizadas por los participantes.

Del mismo modo, el restaurante-escuela amplió su actividad durante este año, pasando de 23 días de apertura y 1.130 comensales en el primer semestre de 2025 a un total de 24 servicios y 1.282 comensales en el mismo periodo de este año.

El director del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, Juan Francisco Martínez, afirmó que "el impulso a la formación constituye un motor esencial para la profesionalización del sector turístico y un pilar clave para elevar la competitividad de nuestro destino", y recordó que esta línea de trabajo se enmarca entre los objetivos prioritarios del Plan Estratégico de Turismo 2022-2032 de la Comunidad.

PROGRAMACIÓN FORMATIVA DURANTE LA SEGUNDA MITAD DEL AÑO

Para el segundo semestre de 2026, el Centro de Cualificación Turística ha diseñado una programación que arrancará con 29 cursos presenciales, de los cuales siete corresponden a certificados de profesionalidad dirigidos prioritariamente a personas en situación de búsqueda de empleo.

La programación incluye un certificado de Dirección y Producción en Cocina (1.100 horas), dos ediciones de Cocina (810 horas cada una), Servicios de Restaurante (580 horas), Repostería (500 horas) y dos ediciones de Operaciones Básicas de Restaurante y Bar (290 horas cada una).

A esta oferta se sumarán seis especialidades formativas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), centradas en competencias específicas de alta demanda por parte del sector: Inglés para Restauración, Elaboración de Cafés y Cartas de Café, Corte y Cata de Jamón, Postres de Vanguardia, Animación Turística y Cocina Creativa y de Autor.

En la modalidad online, el CCT ya ha publicado en su web un total de 12 cursos, entre los que destacan 'Agencias de Viajes: presente y futuro', o 'Repostería Plant Based: postres veganos de calidad', entre otros, a los que se añadirán los cursos dirigidos específicamente al personal de las oficinas de turismo.