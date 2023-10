Un centenar de inmigrantes llegan a Cartagena (Murcia) procedentes de Canarias

CARTAGENA (MURCIA), 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Instalaciones de organizaciones no gubernamentales (ONG) en Cartagena (Murcia) acogen desde este miércoles, en el marco del Programa Nacional de Ayuda Humanitaria, a un centenar de inmigrantes, en su mayoría de origen subsahariano, procedentes de las Islas Canarias, según ha detallado Francisco Jiménez, delegado del Gobierno en la Región.

Jiménez ha indicado que estas personas no estarán más de un mes en la ciudad portuaria y ha rechazado que la Región de Murcia vaya a acoger en próximos días a más inmigrantes. "Ahora mismo no hay plazas y no está previsto", ha comentado al respecto, si bien ha señalado que desconoce si las ONG de la Región "podrán poner más plazas a disposición".

"En el Gobierno de España hay una emergencia porque está habiendo una llegada masiva de inmigrantes, sobre todo de Senegal, a las costas de las Islas Canarias. Y es lógico que sean atendidos porque no caben todos allí y el Gobierno pide un esfuerzo de solidaridad", ha indicado el delegado.

Respecto a los inmigrantes, ha comentado que "tienen derecho a ser, son personas, son seres humanos y tienen que ser atendidos cumpliendo con los protocolos establecidos en España". Por ello "se pidió a las ONG que aumenten el número de plazas para poder alojarlos de manera temporal", ha comentado.

También ha manifestado que las ONG están haciendo un "esfuerzo de solidaridad" para "buscar alojamientos para los inmigrantes", y, conforme encuentran espacios que alberguen las condiciones necesarias, "se las ofrecen al Ministerio".

"Tenemos cien en Cartagena y conforme vaya habiendo más plazas en la Región de Murcia y nos lo comuniquen por el conducto oficial, informaremos a la Administración autonómica y a los alcaldes de los municipios por el conducto oficial", ha comentado Jiménez, a preguntas de los periodistas.

Ha aseverado que octubre y noviembre suelen estar marcados por un incremento de llegadas. "Durante estos dos meses, si el Ministerio tiene que hacer un esfuerzo, necesita que las organizaciones no gubernamentales pongan a su disposición plazas para que estas personas puedan ser atendidas en las mejores condiciones", ha apostillado.

Preguntado sobre si el Ejecutivo central planea habilitar en la Región de Murcia instalaciones militares para alojar a más inmigrantes, el delegado del Gobierno ha insistido en que "no tenemos ninguna confirmación oficial de nada, de momento".

"España es un país muy solidario, lo fuimos con los refugiados ucranianos, dando un ejemplo al mundo de solidaridad, y hay que hacerlo también con los subsaharianos. Yo creo que los gobernantes tenemos que hacer un esfuerzo por conseguir alojar a todos los inmigrantes que sea necesario", ha añadido.

Respecto al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de Cartagena, donde son acogidos los inmigrantes argelinos durante las 72 primeras horas desde su llegada, para luego pasar a disposición de las ONG, Jiménez ha comentado que este espacio "está preparado para atender a 450 personas".

"En la última llegada de inmigrantes, con 454 inmigrantes, los servicios del CATE no estuvieron desbordados. Casi que hubo un policía por cada inmigrante de servicio. (...) No hubo ningún desorden, ni ningún problema en absoluto", ha agregado al respecto.