La centenaria Feria del Libro de Santomera reunirá a Megan Maxwell, Almudena Cid, María Pérez Espín y Javier Ruescas

El director general de Patrimonio Cultural, Patricio Sánchez, y el alcalde de Santomera, Víctor Martínez, en el acto de presentación de la Feria del Libro de Santomera. - CARM

SANTOMERA (MURCIA), 14 (EUROPA PRESS)

La plaza de la Salud de Santomera acogerá, del 17 al 26 de abril, una nueva edición de la Feria del Libro, que celebra el centenario de la primera Fiesta del Libro celebrada en el municipio en 1926.

Durante diez días, este espacio se convertirá en un punto de encuentro en torno a la lectura, con una programación diversa que incluye presentaciones literarias, encuentros con autores, firmas, espectáculos, talleres y actividades educativas dirigidas a todos los públicos.

El alcalde, Víctor Martínez, ha destacado que esta feria "volverá a ser el punto de encuentro para los amantes de la literatura de todas las edades", al tiempo que ha subrayado "la amplitud y calidad de una programación que aborda el libro desde múltiples perspectivas", según han informado desde el Consistorio.

El alcalde ha puesto el acento en el fomento de la lectura desde edades tempranas, señalando que "las actividades dirigidas al público infantil y juvenil ocupan un lugar central en esta edición".

Asimismo, ha agradecido la implicación de las librerías El Kiosko y Círculo, la colaboración de asociaciones, colectivos y autores, y el respaldo del Gobierno de la Región de Murcia. La feria cuenta además con la exposición y venta de cerca de 30.000 ejemplares con importantes descuentos.

Por su parte, el director general de Patrimonio Cultural, Patricio Sánchez, ha destacado que "esta feria es un claro ejemplo de cómo la colaboración entre administraciones permite acercar la cultura a todos los municipios y fomentar el hábito lector desde edades tempranas". Asimismo, ha subrayado que el Gobierno regional mantiene "una apuesta decidida por iniciativas que contribuyen a dinamizar la vida cultural, reforzar la cohesión territorial y generar oportunidades en el ámbito cultural y educativo".

La inauguración tendrá lugar el viernes 17 de abril, a las 10.30 horas, con un encuentro juvenil de lectura protagonizado por el escritor y creador de contenido Javier Ruescas, referente de la literatura juvenil en España, que tendrá como tema central el acoso escolar.

Esa misma tarde, a las 18.00 horas, se celebrará el encuentro con la escritora Megan Maxwell, autora de la exitosa saga 'Pídeme lo que quieras', junto a Sandra Miró, en un acto que será presentado por García de Saura y Eva Alarcón. La jornada concluirá con el espectáculo de teatro de calle 'Pilots', de La Finestra Nou Circ.

El sábado 18 será el turno de María Pérez Espín y Sandra Moñino, que presentarán sus obras 'Mis mejores recetas antiinflamatorias' y 'Feliz menopausia', respectivamente, autoras que suman cerca de dos millones de seguidores en redes sociales.

Entre las citas destacadas, el jueves 23, a las 17.00 horas, Kepa Lizarraga presentará 'La bicicleta: salud, seguridad y movilidad sostenible', dentro de las Jornadas de Deporte, Aventura, Naturaleza y Montaña, acompañado por Francisco Mira 'Quitín'. En esta misma línea, el viernes 24 participará Sebastián Álvaro, creador del emblemático programa 'Al filo de lo imposible'.

Ese mismo viernes tendrá lugar un encuentro con la escritora y emprendedora digital Andrea Izquierdo, conocida en redes como @andrearowling.

Como colofón, el sábado 25 la exgimnasta olímpica Almudena Cid presentará 'Caminar sin punteras', una obra en la que comparte herramientas para afrontar los cambios vitales con equilibrio.

A lo largo de la feria, numerosos autores participarán en firmas y presentaciones, entre ellos Paco López Mengual ('Tres cucharadas de lentejas'), Chema Catarineau ('Viaje al planeta de los insectos'), Francisco Fernández Frasquito ('Soliloquio: plática con el lector'), Mariano Sanz ('Viaje a Mauritania') y José María Llamas ('La vida* una aventura a tu alcance'). También se presentará la revista 'La Nueva Calle de Santomera'.

La programación se completa con una mesa redonda literaria con Octavio Caballero, Fuensanta Caballero, Luis Felipe Rodríguez y José Luis Simón; rutas culturales como 'La Santomera de Julián Andúgar' y 'Crónicas y romances'; talleres y encuentros participativos; actividades para mayores organizadas por Cruz Roja; y un espectáculo de narración oral para adultos a cargo de Félix Albo.

Además, se desarrollarán exhibiciones de las escuelas de música y danza del municipio; la exposición fotográfica 'Miradas, un día en la vida de Santomera', de Blas Rubio García; el concurso de marcapáginas 'Santomera, un recuerdo para leer'; cuentacuentos escolares, visitas concertadas con centros educativos y acciones de sensibilización de Cruz Roja Juventud.

UNA CELEBRACIÓN CON HISTORIA

El 7 de octubre de 1926, la Real Academia Española promovió la primera Fiesta del Libro en España. Ese mismo día, Santomera se sumó a la iniciativa en un contexto en el que la tasa de analfabetismo superaba ampliamente el 40 %. Aquella jornada, recogida en el diario La Verdad, fue posible gracias al compromiso de docentes como Luisa Galindo, Ramona Díaz, Ricardo Sánchez y Clemente García.

Un siglo después, el municipio rinde homenaje a aquellas personas pioneras y a todas las que han contribuido a consolidar una Feria del Libro que hoy es un símbolo del compromiso de Santomera con la cultura.

La programación completa puede consultarse en la web municipal: santomera.es.