El Centro de Coordinación de Emergencias gestiona, desde esta noche, 3 asuntos relacionados con las lluvias y tormentas

Archivo - Imagen de archivo de la sala del Centro de Coordinación de Emergencias 112 Región de Murcia - CENTRO DE COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS - Archivo

MURCIA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias ha gestionado, desde que comenzó el aviso por tormentas, un total de tres asuntos relacionados con la lluvia, ninguno de importancia.

Concretamente, se ha informado de un pequeño incendio provocado por un rayo en San Javier, otro en un descampado de Cartagena y unos cables ardiendo en la fachada de un edificio de San Javier.

Desde ayer miércoles, el Plan de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en la Región de Murcia se encuentra en preemergencia, han informado fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias de la Región de Murcia.

La dirección del Plan, en coordinación con la consejerías competentes, acordó suspender clases en todos los centros educativos de Lorca, Puerto Lumbreras, Águilas, Aledo, Totana, Alhama de Murcia, Fuente Álamo, Mazarrón, Cartagena, La Unión, Los Alcázares, Torre Pacheco, San Javier y San Pedro del Pinatar.

Asimsimo en algunas pedanías del municipio de Murcia, como son Corvera, Sucina, Gea y Truyols, Valladolises, Avileses, Lobosillo y Los Martínez del Puerto.

Estas medidas preventivas pretenden evitar los desplazamientos y reducir la movilidad protegiendo a la población ante la previsión de fuertes lluvias hasta las 15.00 horas.

Asimismo, la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad ha decretado el cierre de los centros de atención temprana, centros de día para personas mayores, centros sociales para personas mayores, así como centros de día y de promoción de la autonomía personal para personas con discapacidad en las mismas localidades.

Esta decisión se ha tomado debido a la alerta naranja por lluvias, activada a partir de las 3.00 horas y hasta las 11.59 horas, para evitar los desplazamientos y reducir la movilidad protegiendo a la población en previsión de acumulación de agua.

De esta forma, se suspende totalmente la actividad escolar en los centros educativos de enseñanzas no universitarias, el jueves, hasta las 15.00 horas, para el alumnado, personal docente y no docente.

La suspensión de las clases afecta a los centros educativos que ofrecen Formación Profesional, Conservatorio de Música, la Escuela Oficial de Idiomas y los Centros de Educación para Adultos en horario de mañana.

Los centros ubicados en localidades donde se mantiene la actividad escolar deberán prever la atención del alumnado ante posibles faltas de profesorado que no pueda desplazarse al centro educativo.

Asimismo, se considerará justificada la falta del profesorado que acredite la imposibilidad de asistencia a su centro por cortes de carreteras que impidan su desplazamiento.

Se solicita a la ciudadanía que esté atenta a la página web y redes sociales del Gobierno de la Región de Murcia, del '1-1-2' y de Educarm, donde se ofrecerán las novedades que puedan producirse por la evolución de la situación meteorológica.