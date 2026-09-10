El centro de microchips de Quantix en Murcia pondrá su primera piedra este otoño

El rector de la UMU, Samuel Baixauli; la alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez; la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, María González Veracruz, y el presidente de Quantix Edge Security, José Trigueros - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El centro de diseño, personalización, test y seguridad de microchips de la empresa Quantix Edge Security contempla el inicio de sus obras para este otoño mediante la colocación de la primera piedra, según ha augurado este jueves la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, María González Veracruz, durante el acto de presentación del proyecto.

La alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, ha presidido la presentación de la propuesta urbanística junto a la secretaria de Estado, el presidente de Quantix Edge Security, José Trigueros, y el rector de la Universidad de Murcia, Samuel Baixauli, en un encuentro institucional que ha reunido a representantes públicos y accionistas de la compañía tecnológica, según ha informado el Ayuntamiento.

El proyecto requiere una inversión total de 40 millones de euros, una partida financiada parcialmente mediante una aportación estatal de 19,6 millones de euros gestionada a través de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), con la implicación de las firmas murcianas, suiza y francesa, y el respaldo del Instituto de Fomento de la Región de Murcia.

El complejo tecnológico, que se ubicará en el parque empresarial Murcia Norte, en la pedanía de El Esparragal, ha sido diseñado por la firma murciana Llanes Granados Arquitectos, un estudio seleccionado mediante un proceso competitivo frente a otras candidaturas nacionales e internacionales con una propuesta que utiliza la geometría del logotipo corporativo de la compañía como eje vertebrador del espacio.

La hoja de ruta para la ejecución de las obras arrancará de forma prioritaria con la edificación de la sala blanca, una infraestructura imprescindible para el inicio de los trabajos de testeo, producción y seguridad de semiconductores que permitirá adelantar la actividad operativa de la empresa de forma previa a la conclusión del resto de los módulos de oficinas e investigación.

En este sentido, la alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez ha destacado que "Quantix supone una oportunidad para atraer inversión, generar empleo cualificado y ofrecer nuevas posibilidades profesionales a los jóvenes formados en nuestras universidades".

Por su parte, la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, María González Veracruz, ha indicado que este proyecto es "uno de los hitos más relevantes de las inversiones que el Gobierno está impulsando por toda España a través de la estrategia para la soberanía tecnológica de semiconductores, y que va a situar a la Región en la vanguardia de los chips más ciberseguros del mundo".

A su vez, el presidente de Quantix Edge Security, José Trigueros, ha indicado que "hoy damos un paso especialmente importante porque Quantix empieza a dejar de ser un proyecto para convertirse en una realidad".

"Nuestro objetivo es iniciar las obras cuanto antes, poniendo en marcha lo más rápidamente posible la sala blanca para comenzar a desarrollar desde Murcia capacidades industriales en microelectrónica y seguridad de semiconductores. Queremos que Quantix contribuya a desarrollar tecnología crítica y a generar nuevas oportunidades de alto valor añadido", ha señalado Trigueros.

El rector de la UMU, Samuel Baixauli, ha indicado que "una universidad de cuarta generación es aquella universidad que sabe implicarse en el ecosistema, sabe trabajar con todas las instituciones, con los inversores, con las empresas y es capaz de participar y hacer posible este tipo de proyectos".

"Es muy importante que el sector industrial en la Región de Murcia vaya cogiendo más peso y la única forma de hacerlo es con empleos de alta cualificación que se consiguen a través de esta formación universitaria", ha apostillado.

El Ayuntamiento de Murcia mantiene una coordinación directa con la empresa para facilitar la tramitación urbanística y acompañar el desarrollo del proyecto con todas las garantías técnicas y jurídicas.

LA SALA BLANCA, LA PRIMERA ACTUACIÓN

En el proyecto, la geometría de la identidad corporativa se transforma en el eje sobre el que se organiza la planta, articulando los diferentes espacios y generando una imagen arquitectónica reconocible y directamente vinculada a la actividad de la compañía.

El diseño plantea un complejo tecnológico flexible y preparado para el crecimiento, en el que conviven las áreas industriales y de producción con espacios de investigación, oficinas, zonas de encuentro y áreas destinadas a demostración y divulgación tecnológica.

La primera fase se centrará en la construcción y puesta en funcionamiento de la sala blanca, imprescindible para desarrollar las actividades de producción, personalización, test y seguridad de semiconductores. Esta planificación permitirá adelantar el inicio de la actividad productiva mientras se completa progresivamente el resto de las instalaciones.

El proyecto nace con la vocación de contribuir al fortalecimiento de las capacidades europeas en tecnologías críticas y al desarrollo de una cadena de valor más segura y soberana en el ámbito de los semiconductores, con especial atención a la ciberseguridad, la confianza digital y la protección de los microchips.