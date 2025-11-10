El Centro Párraga acoge la quinta edición de ‘Mu-tantes’, que contará con conferencias, performances y música en directo este viernes y sábado - CARM

MURCIA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro Párraga del Instituto de las Industria Culturales y las Artes acoge este viernes y sábado, 14 y 15 de noviembre, la quinta edición de' Mu-tantes', que, bajo el lema de 'Ecosistemas', ofrece conferencias, performances y música en directo.

Entre los ponentes están Erik Harley, creador del movimiento 'Pormishuevismo', y Cora Novoa, productora, DJ y fundadora del sello Seeking the Velvet.

Otros conferenciantes serán Verónica Fuerte-Hey, Fátima Valldeperas, Ausias, The Clueless, Ricardo Villoria, Garbo Studios o Abono de IED Madrid. Además, habrá la mesa redonda 'Yo fui un mutante' con Lola Baños, Emilio Cerezo y Arturo Méndez, según informaron fuentes del Ejecutivo regional en una nota de prensa.

Tanto la noche del viernes como la del sábado, el festival ofrecerá actuaciones en directo con artistas como Lolo & Sosaku, Kabeaushé, Cora Novoa, Tirana y Alex Augier, mezclando música, arte visual y performances. Asimismo, 'Ecosistemas' contará con una muestra y un taller.

El director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, Manuel Cebrián, ha presentado esta nueva edición del evento con su director creativo, Tóbal Sánchez, y ha indicado que "si 'Mu-tantes' siempre suponía un impactante encuentro de creatividad, en esta edición va más allá hacia la experimentación y la puesta en escena en directo como núcleo de la experiencia. El Espacio 0 del Centro Párraga se convertirá en un torbellino de creatividad, un punto de encuentro de disciplinas y de riesgo, sin miedo a llegar a nuevos territorios".

Toda la información se puede consultar en la web del evento: https://www.mu-tantes.com/, donde también es posible comprar las entradas.