El Centro Regional de Hemodonación llama a donar sangre 0-, A-, B- y AB- ante la escasez de reservas en los hospitales

Archivo - Joven donando sangre - EUROPA PRESS - Archivo

MURCIA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Centro Regional de Hemodonación ha hecho este martes un llamamiento urgente a la ciudadanía para que done sangre, especialmente de los tipos 0-, A-, B- y AB-, ante la escasez de reservas en los hospitales murcianos.

Los niveles son más críticos en estos tipos de sangre, para los que el Centro llama a donar de forma urgente; mientras que los donantes de 0+ pueden hacerlo en dos o tres días y los del resto de forma habitual.

Los requisitos para donar son tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos, no tener anemia, residir en España y tener un buen estado de salud.

Quienes estén interesados pueden hacerlo en el punto fijo habilitado al efecto, situado en el Centro Regional, sito en Paseo de Garay, 2, de Murcia, hasta las 20.30 horas, y en el hospital Santa María del Rosell, en Cartagena, hasta las 14.00 horas.

Además, este martes se hacen extracciones de sangre en el Hospital General Universitario Los Arcos, en San Javier, hasta las 14.00 horas; y en el centro de salud Águilas Sur y el consultorio médico de Aledo, de 17.30 a 21.30 horas.