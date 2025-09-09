El Centro Regional de Hemodonación llama a donar sangre A- ante la escasez de reservas en los hospitales murcianos - CENTRO REGIONAL DE HEMODONACIÓN

MURCIA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro Regional de Hemodonación ha hecho este martes un llamamiento urgente a la ciudadanía para que done sangre, especialmente del tipo A-, ante la escasez de reservas en los hospitales murcianos.

En concreto, el Centro apunta que los niveles de sangre son más críticos en el caso del A-, por lo que llama a donar sangre de este tipo de forma urgente; mientras que los donantes de 0+ pueden hacerlo en 2 o 3 días y los del resto de manera habitual.

Los requisitos para donar son tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos, residir en España y tener un buen estado de salud.

Quienes estén interesados pueden hacerlo este martes en el Centro Regional, sito en Paseo de Garay, 2, de Murcia, hasta las 20.30 horas, y en el hospital Santa María del Rosell, en Cartagena, hasta las 14.00 horas.

Además, durante la jornada se hacen extracciones de sangre desde las 17.30 a las 21.30 horas en la alcaldía de El Puntal, en Murcia; el centro de salud Doctor Antonio García de Molina de Segura y el consultorio médico de Cobatillas.

El Centro Regional de Hemodonación recuerda que todos los días se necesitan donaciones de sangre para ayudar a mejorar el estado de salud de personas que han sufrido accidentes de tráfico, problemas oncológicos, partos complicados o intervenciones quirúrgicas, entre otros.