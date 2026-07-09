El Centro Regional de Hemodonación pide donaciones de varios grupos sanguíneos en los próximos días

Niveles de reversa de sangre en los hospitales murcianos - CENTRO REGIONAL DE HEMODONACIÓN

MURCIA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Centro Regional de Hemodonación ha hecho este jueves un llamamiento a la ciudadanía para que done sangre y mantener así un nivel de reservas óptimo en los hospitales murcianos.

Los donantes de 0+, 0-, A-, B- y AB- deben hacerlo en dos o tres días, mientras que el resto debe donar de manera habitual.

Los requisitos para donar son tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos, no tener anemia, residir en España y tener un buen estado de salud.

Quienes estén interesados pueden hacerlo en el punto fijo habilitado al efecto, situado en el Centro Regional, sito en Paseo de Garay, 2, de Murcia, hasta las 20.30 horas, y en el hospital Santa María del Rosell, en Cartagena, hasta las 14.00 horas.

Además, este jueves se hacen extracciones de sangre en el centro de salud de Cabezo de Torres desde las 17.30 horas hasta las 21.30 horas y en la Escuela de Infantería de Marina General Albacete y Fuster, en Cartagena, hasta las 14.00 horas.

Ante las altas temperaturas, el Centro Regional de Hemodonación ha ofrecido estos consejos: hidratarse el día anterior, evitar bebidas con alcohol, no acudir en ayunas, usar ropa fresca y cómoda, evitar la exposición directa al sol justo antes o después de donar.