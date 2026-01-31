Los Centros Europeos de Empresas e Innovación de la Región albergan 73 nuevas 'startups' en los últimos 5 años

Extremidad Biomecánica Diseñada Por Una De Las 'Startups' Albergadas En Los CEEI. - ALFONSO DURAN

MURCIA 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los Centros Europeos de Empresas e Innovación (CEEI) de la Región de Murcia, impulsados por la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Instituto de Fomento (Info), han registrado la incorporación de 73 nuevas 'startups' en sus espacios de incubación de 2020 a 2025. En concreto, 38 de estas empresas se han instalado en el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Murcia (Ceeim) y 35 en el de Cartagena (Ceeic).

El perfil predominante de las 'startups' incorporadas y alojadas en el Ceeim se alinea con una combinación muy reconocible: software y desarrollo digital, ciberseguridad, soluciones vinculadas a eficiencia en agua y energía, tecnología aplicada a salud y agroindustria, además de ingeniería en telecomunicaciones/electrónica.

Es decir, innovación con aplicación directa que posiciona a la Región en sectores estratégicos, como agrotech o healthtech, y que van desde mejoras de productividad hasta seguridad y resiliencia. En el caso del Ceeic, el parque empresarial también muestra una marcada orientación hacia tecnologías avanzadas y su aplicación industrial.

Abarca desde proyectos ligados a drones para diagnóstico termográfico y topográfico hasta fabricación de maquinaria robótica industrial, entre otras líneas tecnológicas donde van adquiriendo cada vez una mayor relevancia los desarrollos tecnológicos duales con aplicación en los ámbitos estratégicos de defensa y seguridad.

El director del Info, Joaquín Gómez, subrayó que "la Región no solo está creando empresas, está impulsando empresas con base tecnológica, capaces de competir en sectores estratégicos y de abrir mercado desde la innovación".

"Tanto en Murcia como en Cartagena, las incubadoras tecnológicas han alcanzado el cien por cien de ocupación, operando como ecosistemas vivos en constante renovación y entornos de aceleración real para proyectos escalables", añadió.

FUENTE DE EMPLEO ALTAMENTE CUALIFICADO

El director del Info vinculó el avance de muchas de estas 'startups' con el impulso que el Gobierno regional está haciendo a sectores de futuro como la biotecnología, con aplicaciones en agro o salud, y a las tecnologías duales, y recordó que "por ejemplo, en Cartagena se ha reforzado Caetra con una línea específica vinculada al Arsenal, incluyendo iniciativas de capacitación en IA y tecnologías subacuáticas, coordinadas con el propio ecosistema del Ceeic".

En cuanto al impacto laboral, prácticamente la totalidad de los empleos creados en el seno de estas empresas corresponde a titulaciones altamente especializadas. Gómez concluyó que "el nicho de empleo cualificado es un indicador de que la innovación que entra en los viveros no es solo más digital, sino también más intensiva en conocimiento".