Los Centros Regionales de Artesanía celebran la Noche de los Museos con demostraciones, gastronomía y exposiciones

Foto (archivo): Imagen del Centro de Artesanía de Lorca durante la Noche de los Museos de 2025. - CARM

MURCIA 16 May. (EUROPA PRESS) -

Los Centros Regionales de Artesanía de Lorca y Cartagena se suman hoy a la celebración de la Noche de los Museos con una programación especial que incluirá demostraciones artesanas en vivo, degustaciones gastronómicas y actividades culturales para acercar al público la artesanía regional y poner en valor los oficios tradicionales.

El Centro Regional de Artesanía de Lorca permanecerá abierto de 19.30 a 00.00 horas y acogerá demostraciones en vivo de telar manual de jarapas y alfarería tradicional a cargo de los artesanos Francisco Ruiz y Ricardo Lario. Por su parte, el Centro Regional de Artesanía de Cartagena abrirá de 19.00 a 22.00 horas con una propuesta centrada en la artesanía alimentaria regional, que incluirá degustaciones ofrecidas por Vinos Tinaha y Quesos Ruperto, además de un espacio de venta de productos artesanos.

El director general de Impulso al Comercio, Innovación Empresarial e Industrias y Oficios Artesanales, Rafael Gómez, destacó que "esta programación permite acercar la artesanía regional al público desde una experiencia directa y participativa, con lo que se mostrará el talento y el valor cultural que hay detrás de cada oficio artesano".

Asimismo, Gómez subrayó que "los Centros Regionales de Artesanía son espacios fundamentales para preservar, promocionar y difundir un patrimonio que forma parte de la identidad de la Región de Murcia".

Además, el Centro Regional de Artesanía de Murcia celebrará el próximo 18 de mayo el Día Internacional de los Museos con la inauguración de la exposición 'Tres maestros, tres miradas', integrada por obras de los artesanos Carmen Martínez Azorín, Lidia Cassi Gimeno y Pepe Reina, miembros de la asociación CREA.

"Desde el Gobierno regional vamos a seguir apoyando iniciativas que permitan dar visibilidad al enorme talento artesanal de la Región de Murcia y abrir nuevas oportunidades de crecimiento para los creadores y firmas especializadas", concluyó el director general.