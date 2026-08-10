Cerca de 180 efectivos integran el plan especial de seguridad y emergencias por el eclipse solar en Cartagena

Un hombre prueba sus gafas homologadas para ver el eclipse en Cartagena - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 10 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Cartagena ha establecido un plan especial de emergencias, movilidad y seguridad ciudadana integrado por cerca de 180 efectivos de Policía Local, Protección Civil, Servicio de medios acuáticos, Bomberos y Dispositivo de salvamento y socorrismo en playas para velar por la seguridad de vecinos y visitantes durante el eclipse solar de este miércoles, 12 de agosto.

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha afirmado que la ciudad se ha preparado para ser "un referente de observación segura y organizada". Arroyo ha destacado que "un evento de esta magnitud requiere anticipación en la gestión del tráfico que garantice la movilidad, en el control de aforos y en la atención sanitaria preventiva, de forma que vecinos y turistas puedan disfrutar del espectáculo con la máxima tranquilidad y las mejores garantías", han informado desde el Consistorio.

El operativo especial mantendrá activos los servicios diarios de salvamento en playas de 11.00 a 21.30 horas con 78 componentes, entre socorristas, enfermeros, patrones, etc, reforzados con cuatro ambulancias con personal de enfermería en La Azohía, Cabo de Palos, Islas Menores y el Parque Torres, además de vehículos de intervención rápida para áreas forestales. Por su parte, la Policía Local vigilará los accesos, la movilidad del tráfico y el litoral mediante patrullas de distrito, quads con megafonía, unidades de respuesta rápida y soporte aéreo con drones.

A este despliegue se suma la dotación ordinaria de los Bomberos del Ayuntamiento reforzada con un retén en la zona oeste dotado de un camión BRP (Bomba Rural Pesada), con una capacidad de 3500 litros y la versatilidad de ser un vehículo preparado para atender desde un fuego convencional a la intervención en un incendio forestal.

Según ha explicado el concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Llorca, el dispositivo preventivo, formado por 176 efectivos, movilizará 98 componentes de Protección Civil y Socorrismo, 54 de Policía Local y 24 de Bomberos, dirigidos desde el Centro de Coordinación Operativa de Protección Civil (CECOPAL) en el Parque de Seguridad. El edil ha explicado también que "la actuación municipal se concentrará de forma prioritaria en sectores estratégicos del litoral, espacios naturales y zonas como La Manga y el Mar Menor, la zona oeste con San Ginés y La Azohía, el entorno urbano del Castillo de la Concepción y los distritos perimetrales, previendo la importante afluencia de público atraído por las óptimas condiciones de visibilidad de la costa cartagenera".

El seguimiento del evento en tiempo real se iniciará a las 16.30 horas con la constitución del CECOPAL, alcanzando el nivel máximo de vigilancia entre las 20.20 y las 20.40 horas, coincidiendo con el pico de ocultación del eclipse previsto para las 20.36 horas. Posterior al fenómeno, los efectivos policiales y de Protección Civil canalizarán la regulación del tráfico de salida y la evacuación de las zonas de mayor concentración hasta la desmovilización del servicio pasadas las 22.00 horas.

TRABAJO PREVIO

De cara a este evento astronómico, el Ayuntamiento de Cartagena ha desarrollado un trabajo previo articulado durante las últimas semanas con sucesivas mesas de trabajo y reuniones de coordinación operativa impulsadas por las áreas de Seguridad Ciudadana, Ciudad de Mar, Turismo, Descentralización, Juventud y Sanidad, junto a los mandos de los distintos cuerpos de emergencia.

Esta labor de planificación conjunta se ha visto complementada por una campaña de concienciación y prevención en salud visual desarrollada mano a mano con el Colegio Oficial de Ópticos-Optometristas de la Región de Murcia (COORM) y el Centro Astronómico de Cartagena, marco en el que se han distribuido 10.000 gafas de eclipse homologadas a través de la red de oficinas de turismo y puntos informativos municipales para garantizar una observación completamente segura del fenómeno.

Para más información sobre los sitios más idóneos para contemplar el eclipse, se puede acceder a las páginas web oficiales https://visor.trioeclipses.es/ y https://eclipses.ign.es/