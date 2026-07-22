Cerca de 500 pacientes con adicciones o patología dual fueron atendidos en los centros de día de la Región en 2025

La consejera de Salud, en el Centro de Día Heliotropos, que dispone de 30 plazas concertadas con el SMS - CARM

MURCIA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 469 personas con problemas de adicción o patología dual (en la que a la adicción se suma de manera simultánea un trastorno mental) recibieron tratamiento durante 2025 en los seis Centros de Día que la Consejería de Salud, a través de la Dirección General de Salud Mental, tiene concertados con fundaciones y entidades sin ánimo de lucro de la Región de Murcia.

La consejera de Salud, Isabel Ayala, ha visitado este miércoles el Centro de Día 'Heliotropos' de la Fundación Diagrama en Murcia, en el que pudo conocer de mano de los profesionales del centro el servicio de atención, inserción y rehabilitación que desarrollan para el tratamiento de personas con problemas de adicciones o patología dual. Actualmente, el Centro de Día Heliotropos dispone de 30 plazas concertadas con el Servicio Murciano de Salud (SMS).

Estos espacios constituyen un recurso rehabilitador intermedio de carácter diurno y en régimen abierto para personas que precisan una intervención más intensiva que el tratamiento ambulatorio, sin requerir ingreso residencial, por lo que se busca favorecer su proceso de recuperación sin desvincularlas de su entorno familiar, social y comunitario.

El acceso se realiza mediante derivación desde los recursos asistenciales de la red de Salud Mental regional. Ayala ha destacado que se trata de "una realidad social muy compleja que va más allá del tratamiento de la adicción. Por ello, nuestra intervención debe ser integral, abordando no solo la esfera clínica sino también la social".

"El itinerario terapéutico comienza con un trabajo previo en los equipos de Salud Mental del Servicio Murciano de Salud para estabilizar al paciente y favorecer su motivación, y culmina en los Centros de Día con un programa de rehabilitación psicosocial. Esta preparación resulta esencial para el aprovechamiento del programa rehabilitador y garantiza la continuidad de los cuidados", ha apuntado Ayala.

En este sentido, ha resaltado que "los resultados de las evaluaciones muestran mejoras significativas en recuperación y calidad de vida, mientras que las encuestas de satisfacción alcanzan 3,50 sobre 4 entre las personas usuarias y 3,66 sobre 4 entre sus familias".

Los Centros de Día se financian a través de un Acuerdo Marco con el Servicio Murciano de Salud con una dotación de 7.694.880 euros hasta 2027, a razón de 1.923.720 euros anuales.

Actualmente la capacidad asistencial es de 170 plazas, frente a las 152 con las que se contaba en 2023, lo que supone un aumento de más del 40 por ciento.

Ayala ha recalcado que "la apuesta por un modelo de contratación basado en un Acuerdo Marco nos ha permitido aumentar el número de plazas disponibles y algo tan importante como homogeneizar los criterios de intervención y garantizar la calidad asistencial en toda la red de Salud Mental de la Comunidad, en el que el modelo de atención se centra en la persona".

La ocupación media de las plazas alcanzó el 96 por ciento, con 140 nuevas admisiones y 132 altas terapéuticas registradas durante el pasado año.

El tratamiento tiene una duración habitual de hasta 12 meses, se desarrolla de lunes a viernes en horario de 9.00 a 18.00 horas y se articula a través de un Plan de Tratamiento Individualizado (PTI) consensuado entre el paciente, el centro y el equipo de Salud Mental de referencia.

COMPLEJIDAD CLÍNICA Y SOCIAL

El perfil de la población atendida refleja una elevada complejidad clínica y social. El 83 por ciento son hombres frente al 17 de mujeres, y el grueso de los pacientes se concentra en la franja de 36 a 55 años (303 personas).

El 52 por ciento presenta patología dual, siendo la cocaína el principal motivo de tratamiento en el 56 por ciento de los casos, seguida del alcohol con el 24 por ciento.

En el ámbito social, el 90 por ciento carece de empleo, el 88 por ciento no dispone de una red estable de convivencia o apoyo, el 12 por ciento se encuentra en situación de sin hogar y el 30 por ciento mantiene procedimientos judiciales activos. Entre las mujeres atendidas, ocho de cada diez refieren antecedentes de violencia de género.

Las 170 plazas concertadas quedan distribuidas entre ISOL (45 plazas, Área I, VI y VII), Fundación Diagrama Heliotropos (30 plazas, Área I, VI, VII), La Huertecica (30 plazas, Área II), AMAS (30 plazas, Área II), Proyecto Hombre (25 plazas, Áreas I, VI y VII) y Asociación Betania (10 plazas, Área IV). Aunque los centros se ubican en áreas concretas, la derivación es regional.