Cerca de 7.000 personas disfrutaron este fin de semana del festival Cabo de Pop

Festival Cabo de Pop 2026 - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 17 (EUROPA PRESS)

El festival Cabo de Pop reunió este fin de semana en Cabo de Palos a 7.000 personas que disfrutaron de las actuaciones de Mujeres, El Último Vecino, El Diablo de Shanghai, KU!, La 126, Los Chivatos, Mare Carrier y Estela Gris, junto a las sesiones de Cucaña y Desaparezca.

Cierra así su novena edición con la mirada puesta ya en su décimo aniversario en 2027, según han informado desde el Ayuntamiento de Cartagena.

Cabo de Pop mantiene su esencia de festival boutique, con una programación cuidada y cercana en el entorno de Cabo de Palos y su faro, sus calas, playas y acantilados. El cartel del festival combina artistas con una trayectoria consolidada con bandas emergentes llamadas a ocupar un espacio cada vez mayor dentro de la escena independiente nacional.

"Una filosofía que ha acompañado al festival desde sus primeras ediciones y que ha permitido al público descubrir en Cabo de Palos proyectos que, con el paso del tiempo, han terminado llegando a algunos de los principales escenarios y festivales del país", han destacado.

Además, Cabo de Pop se ha vivido también fuera del escenario. Durante estos días, el festival ha vuelto a aprovechar las posibilidades de un entorno excepcional con un programa de actividades náuticas, familiares y de divulgación medioambiental que permite conocer y disfrutar del litoral al mismo tiempo que fomenta el respeto y la conciencia sobre su enorme valor natural.