Cerca de un millar de mayores de Murcia se suma a la jornada 'Grandes en Marcha' en Belluga

Jornada 'Grandes en Marcha', organizada con motivo del Día de las Personas Mayores - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cerca de un millar de personas usuarias de los centros sociales de mayores del municipio de Murcia han participado este miércoles en la jornada 'Grandes en Marcha', organizada con motivo del Día de las Personas Mayores para promover el envejecimiento activo, la salud y la socialización.

La actividad ha comenzado con una marcha urbana con salida en la Plaza de la Cruz Roja y recorrido por el entorno del parque Teniente Flomesta hasta concluir en la Plaza del Cardenal Belluga, según ha informado el Ayuntamiento.

En este punto se ha impartido una masterclass de gerontogimnasia centrada en movilidad articular, estiramientos, equilibrio y ejercicios cardiovasculares, seguida de una exhibición de coreografías a cargo de los grupos del programa municipal.

La alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, ha asistido al encuentro y ha destacado la importancia del ejercicio físico adaptado y de las actividades colectivas para mantener hábitos saludables tanto a nivel físico, como mental.

Pérez ha subrayado asimismo la labor de los 76 centros sociales de mayores del municipio, repartidos entre barrios y pedanías, que ofrecen más de 300 talleres orientados a la convivencia y al bienestar de este colectivo.