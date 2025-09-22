Cerca de un millar de personas visitan la renovada Casa Ayuntamiento de Santomera

La presidenta de la Asamblea Regional, Visitación Martínez, visita la Casa Ayuntamiento de Santomera - AYUNTAMIENTO DE SANTOMERA

SANTOMERA (MURCIA), 22 (EUROPA PRESS)

Cerca de un millar de vecinos y vecinas han visitado la rehabilitación de la Casa Ayuntamiento de Santomera, uno de los edificios más emblemáticos del municipio, según informaron fuentes del Consistorio en un comunicado.

El alcalde, Víctor Martínez, ha realizado este balance de las jornadas de puertas abiertas que tuvieron lugar la pasada semana, durante la visita, este lunes, de la presidenta de la Asamblea Regional, Visitación Martínez, y la letrada mayor y secretaria general de la institución, Encarna Fernández.

El edificio fue inaugurado el pasado 11 de septiembre por el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras. En él se instalarán la Alcaldía y diversos servicios municipales, entre los que se incluye el Registro Municipal.

"La Casa Ayuntamiento de Santomera, corazón histórico del municipio, ya luce completamente renovada tras un proceso de rehabilitación que conjuga respeto por el pasado y compromiso con el futuro", ha explicado el primer edil, que ha agradecido la visita de la presidenta de la Asamblea Regional, quien ha firmado en el libro de honor del Ayuntamiento.

En esta línea, ha resaltado el interés de los vecinos por conocer el resultado de las obras de rehabilitación, que se han centrado en recuperar el edificio respetando su arquitectura tradicional, realzando su patrimonio y mejorando, al mismo tiempo, los aspectos funcionales para optimizar su uso administrativo.

La reforma, financiada a través del PIREP Local (Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos) y con fondos propios, ha incluido la sustitución de la cubierta, el refuerzo de la estructura y la corrección de daños acumulados por el paso del tiempo.