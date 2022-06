El CERMI advierte que "no se puede permitir" que haya niños que necesiten adaptaciones curriculares y no las reciban

Un 11,1% de los alumnos que solicitó adaptación curricular no la recibió, ha expuesto el presidente del CERMI en la Asamblea Regional

CARTAGENA (MURCIA), 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

"No podemos permitir que en el sistema educativo haya alumnos que necesiten apoyo específico y que el sistema no lo preste". Así de contundente se ha mostrado el presidente del Comité de Representantes de Personas con Discapacidad en la Región de Murcia (CERMI), Pedro Martínez durante su comparecencia ante la Comisión Especial para la Infancia y la Adolescencia en la Asamblea Regional.

Martínez ha puesto de manifiesto los últimos datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en materia de discapacidad relativos al año 2020, aunque se han dado a conocer durante el primer trimestre de 2022. Así, según ha dicho, el 11,1% de los alumnos que necesitaba adaptación curricular no la recibió y para el 24,2% de los que sí la recibieron "no fueron suficientes". "No podemos permitir que haya alumnos con necesidades educativas especiales, necesiten una adaptación especial y el sistema no se lo preste", ha dicho.

El presidente del CERMI ha señalado que 4,38 millones de personas en España tienen algún tipo de discapacidad, de las que 106.300 eran niños de entre 6 y 15 años. La mayoría de esos menores, un 55% tiene dificultades con el aprendizaje, mientras que el 49,8% de ellos tienen problemas de comunicación.

Entre los datos que ha enunciado durante su intervención, destaca que el 99,5% de los menores de entre 6 y 15 años con algún tipo de discapacidad, están escolarizados, más de la mitad, en un centro ordinario, el 58,7% lo estaba en un centro ordinario recibiendo apoyos personalizados; el 20,8% estaba en un centro ordinario sin ningún tipo de apoyo personalizado y el 19,3%, en un centro de educación especial.

Por otro lado, ha hecho referencia a la exclusión que sufren los niños con discapacidad y que tienen la necesidad de ser acogidos en alguna familia. "Hay que poner en marcha medidas de concienciación para que en el caso de menores que tengan alguna discapacidad, se mejore esta situación y que no haya lista de espera de padres que quieran adoptar y que haya niños con discapacidad que nadie quiera adoptar", ha asegurado pidiendo medidas de concienciación para que las familias también quieran adoptar a niños con discapacidad.

En la Región de Murcia, Martínez ha pedido que se ponga en valor el servicio de Atención Temprana y que su acceso "funcione y sea accesible para todo el mundo". Además, ha pedido que cuando una persona tiene una discapacidad, "tenga un itinerario individualizado y que vayamos por delante para prever posibles problemas colaterales de esa discapacidad".

Por parte de los grupos parlamentarios, la socialista Toñi Abenza se ha mostrado preocupada por que los niños con discapacidad no queden fuera del sistema al cumplir la mayoría de edad y ha instado en dotarles de recursos para que esto no sea así.

Desde el Grupo Mixto, la diputada de Podemos María Marín ha manifestado que la inclusión de las personas con discapacidad debe producirse "desde el principio". Marín ha señalado que los menores con discapacidad "sufren más intensamente riesgos de pobreza, dándose el llamado agravio económico".

El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Francisco Álvarez, ha instado en llevar a cabo las acciones necesarias para garantizar los derechos a los menores con discapacidad. Para ello, ha instado a realizar un diagnóstico sobre la situación.

La diputada del PP Maruja Pelegrín se ha interesado por saber qué ocurre con aquellos jóvenes que cumplidos los 18 años acaban su proceso educativo. En ese sentido, considera que se "debe dar una respuesta a un problema real para que estos chicos tengan todas las posibilidades y no se produzca una involución en su itinerario de vida".