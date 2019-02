César Bona habla este miércoles sobre educación en Cartagena de la mano del Premio Mandarache

Publicado 26/02/2019 14:18:44 CET

CARTAGENA (MURCIA), 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

César Bona, uno de las caras más conocidas del mundo de la educación, estará en Cartagena este miércoles para conocer a los miembros del Grupo Promotor del Proyecto Mandarache de Educación Lectora, impulsado por la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Cartagena, y presentar su último libro 'La emoción de aprender'.

El autor dará una charla y presentará su libro en un acto abierto al público a las 19.00 horas, en el salón de actos del Centro Universitario ISEN, pero antes mantendrá un coloquio a puerta cerrada con algunas de las profesoras y bibliotecarias que forman parte del Grupo Promotor de los Premios Mandarache y Hache, así como con técnicos de Juventud y el concejal David Martínez Noguera.

El Grupo Promotor es el órgano de toma de decisiones del Proyecto Mandarache, así como el encargado de seleccionar los textos finalistas cada año, y está formado por una asamblea de ciudadanos y ciudadanas voluntarias que provienen del mundo de la educación y del libro.

Maestro y escritor, es licenciado en Filología Inglesa y diplomado en Magisterio en Lengua Extranjera por la Universidad de Zaragoza. Por sus múltiples proyectos vinculados a la participación infantil recibió el Premio Magister de Honor por la Plataforma de la Escuela Pública, el Premio Crearte del Ministerio de Cultura en dos ocasiones por su estímulo de la creatividad, así como también la Cruz José de Calasanz, máxima distinción en la educación aragonesa o el Premio Medio Ambiente Aragón 2013.

Además, obtuvo la Mención de Honor en el International Children Film Festival of India, por la película de cine mudo 'The importance of being an Applewhite', que consiguió unir a dos familias que no se hablaban. Y tras sus 16 años de trayectoria, fue nominado como uno de los 50 mejores maestros del mundo según el Global Teacher Prize (2014).

Ha formado parte del jurado de los premios Princesa de Asturias, en la categoría de Comunicación y Humanidades, en 2017 y 2018. Entre sus libros destacan La nueva educación (2015) y Las escuelas que cambian el mundo (2016), libros que ahora sirven de referencia en muchas universidades. Además, para niños ha escrito una adaptación del Quijote (2017) y El asombroso mundo de Bernardo (2018).