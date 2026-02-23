La chef Samantha Vallejo-Nágera, imagen de ElPozo 1954 en su nueva campaña de comunicación

Fotograma del spot de ElPozo 1954 - GRUPO FUERTES

MURCIA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

ElPozo 1954, la gama de productos premium de El Pozo Alimentación, ha lanzado una nueva campaña de comunicación con la chef y empresaria gastronómica Samantha Vallejo- Nágera que será la imagen de la marca bajo el claim 'Samantha sí que sabe lo que sabe bien', "un mensaje directo y cercano, que enlaza su criterio culinario con la esencia y la autenticidad de la gama".

Con esta colaboración, Samantha Vallejo-Nágera se convierte en embajadora de ElPozo 1954, "una marca que destaca por sus valores de autenticidad, la tradición y el cuidado en la elaboración", han informado desde la compañía en una nota de prensa. Estos productos se distinguen, además, por su alta calidad y por las mejores materias primas seleccionadas.

La campaña tendrá presencia en televisión nacional, medios digitales y en punto de venta. El spot se emitirá hasta finales de febrero en versiones de 20 y 10 segundos.

Además, se llevarán a cabo acciones especiales y apariciones en programas de televisión de gran audiencia. En el entorno digital, Samantha será también el eje de distintos contenidos creados para reforzar el mensaje de la marca.

"Samantha representa la autenticidad y la pasión por la buena cocina, valores que definen a ElPozo 1954. Su personalidad y su criterio profesional refuerzan el mensaje de una gama elaborada con nuestras mejores materias primas", ha señalado el Chief Marketing Officer (CMO) de El Pozo Alimentación, Pablo Olivares.