La CHS adjudica por 11,9 millones las obras para reducir el riesgo de inundaciones en la rambla de Cobatillas - CHS

MURCIA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) avanza hacia la ejecución de las obras de corrección hidrológica y laminación en la rambla de Cobatillas, en los términos municipales de Murcia y San Javier, después de que la Dirección General del Agua (DGA) del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) haya adjudicado el contrato por 11.908.387,28 euros, IVA incluido, y un plazo de ejecución de 18 meses.

La actuación está promovida por la Dirección General del Agua, que actúa como órgano de contratación, mientras que la CHS, que redactó el proyecto, tiene encomendada la ejecución de las obras. La adjudicación supone un nuevo avance previo a la formalización del contrato y al inicio de los trabajos, según ha informado la CHS.

El proyecto forma parte del Programa de Medidas del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de segundo ciclo de la Demarcación Hidrográfica del Segura, aprobado mediante el Real Decreto 26/2023, y está incluido también en el Marco de Actuaciones Prioritarias para recuperar el Mar Menor. Las obras cuentan además con financiación europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), dentro del Programa Operativo Plurirregional de España 2021-2027.

OCHO DIQUES Y UNA ZONA DE ALMACENAMIENTO

Las actuaciones contemplan la construcción de ocho diques de laminación y corrección hidrológica en los barrancos de la Grajera y del Agua y en la rambla de las Higueras, afluentes de la rambla de Cobatillas.

Asimismo, se ejecutará una Zona de Almacenamiento Controlado (ZAC) para incrementar la capacidad de laminación de las avenidas y mejorar la seguridad del sistema de diques.

El proyecto incluye también la restauración ambiental de parte del ámbito de actuación, la mejora de distintos tramos situados aguas abajo de la ZAC y la reparación de tres diques existentes, además de caminos de acceso, reposición de vallados y restitución de los viales que puedan verse afectados.

El conjunto de las actuaciones permitirá mejorar la regulación hidrológica de la cuenca, reducir los caudales punta durante los episodios de avenida y disminuir los procesos de erosión, transporte y sedimentación.

El objetivo es reducir el riesgo de inundación, especialmente en el entorno urbano de San Javier, y limitar la afección de las escorrentías y los sedimentos sobre el Mar Menor.