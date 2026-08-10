La CHS intensifica el mantenimiento de cauces del Segura con actuaciones contra la vegetación invasora - CHS

MURCIA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha iniciado una nueva campaña de mantenimiento y conservación de cauces en el Dominio Público Hidráulico de la Demarcación del Segura, con actuaciones dirigidas principalmente a eliminar vegetación exótica invasora y recuperar, cuando sea necesario, la capacidad hidráulica de determinados tramos ante posibles episodios de lluvias intensas y avenidas, según ha informado la Confederación.

Los trabajos se desarrollan en los tramos que los técnicos de la Confederación han priorizado por criterios hidráulicos, con el objetivo de facilitar el paso del agua ante posibles precipitaciones durante el próximo otoño. Las intervenciones se centran especialmente en la eliminación de especies exóticas invasoras, como Arundo donax, y se ejecutan respetando la vegetación arbustiva autóctona de bajo porte que forma parte del ecosistema natural de los cauces.

Por segundo año consecutivo, la campaña incluye actuaciones en tramos urbanos y periurbanos mediante los convenios suscritos por la CHS con distintos ayuntamientos. Estos acuerdos permiten desarrollar trabajos de forma coordinada con los consistorios para contribuir a la conservación y mantenimiento del Dominio Público Hidráulico, favorecer el estado de las masas de agua y paliar los efectos derivados de inundaciones y sequías.

En Murcia, la Confederación ha actuado en el meandro de las Norias del río Segura, situado en los límites provinciales entre Murcia y Alicante, a la que se suman los trabajos de restauración del bosque de ribera realizados este año por la CHS, que en la Región de Murcia han supuesto la intervención en unos 85 kilómetros del río Segura y otros 20 kilómetros del río Mula.

PRÓXIMAS ACTUACIONES EN LA REGIÓN DE MURCIA

La CHS contempla además nuevas actuaciones que están pendientes de las correspondientes autorizaciones ambientales u otros trámites administrativos necesarios para su ejecución.

En la Región de Murcia, los trabajos previstos incluyen actuaciones en la rambla de Huete y la rambla del Saladar, en Ceutí, así como en el tramo no urbano de la rambla del Garruchal situado aguas arriba del cementerio de Beniaján.

En Alicante está previsto intervenir nuevamente en el río Segura a su paso por Almoradí y Benejúzar, además de en la rambla de las Estacas y el barranco Rubio, en Orihuela. En Albacete se han programado trabajos en el río Bogarra, en el barranco del Camino de la Fuente y en el río Taibilla, mientras que en Jaén está prevista una intervención en el arroyo del Muso, en Santiago-Pontones.

La campaña continuará así con las labores de conservación y mantenimiento de los tramos del Dominio Público Hidráulico que los técnicos de la CHS han considerado prioritarios en el conjunto de la Demarcación Hidrográfica del Segura.