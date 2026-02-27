La CHS prevé eliminar restricciones de riego tras registrar un "muy buen" año hidrológico

Comisión de Desembalse de la CHS - CHS

MURCIA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) propondrá este viernes a la Comisión de Desembalses del organismo la eliminación de los recortes vigentes a los regadíos tradicionales y no tradicionales de la cuenca tras las últimas lluvias registradas en la cabecera, tanto en la del río Segura, como en la del Mundo.

Así lo ha trasladado el presidente de la CHS, Mario Urrea, en un contacto informativo en el que ha explicado que la pluviometría a lo largo del año hidrológico, que ha calificado de "muy bueno", asciende a 230 litros por metro cuadrado, la segunda mejor cifra de la última década.

La propuesta de Urrea incluye desembalsar 260 hectómetros cúbicos hasta final de año, lo que permitirá atender al regadío de la Región de Murcia.

El máximo dirigente de la CHS ha indicado que, a inicios del año, las aportaciones ascienden a 365 hectómetros cúbicos, 253 hectómetros más que en la misma fecha del ejercicio anterior. Como dato llamativo, ha apuntado que el pasado 5 de febrero se recibió una aportación diaria de 34 hectómetros cúbicos, la mayor desde que se empezó a computar ese dato en 1982.

"Todo ello ha llevado a que los indicadores den ausencia de sequía prolongada en la cuenca del Segura", ha explicado Urrea, quien ha señalado que los indicadores a 1 de febrero se vieron "mejorados" con una cifra de 0,44, próxima a 0,5, que es la normalidad, y el trasvase se encuentra en 0,92.

A este respecto, ha afirmado que la situación de "normalidad" en la cuenca lleva ahora a la CHS a proponer la eliminación de las restricciones, lo que permitirá atender el regadío de este año hidrológico con "total normalidad" y comenzar el próximo "con una muy buena situación".

En cuanto al trasvase Tajo-Segura, Urrea ha informado de que en la actualidad hay 176 hectómetros cúbicos asignados a los usuarios y otros 158 hectómetros cúbicos pendientes de recibirse, lo que totaliza 333 hectómetros cúbicos ya asignados para el presente año hidrológico. "Entendemos que vamos a poder atender con total normalidad los riegos de ambos subsistemas", ha asegurado.

Por otra parte, ha destacado la "excelente" gestión realizada por el personal de explotación de la CHS durante el episodio de lluvias y borrascas de febrero, en el que se recibieron 218 hectómetros cúbicos en la cabecera de los ríos Segura y Mundo, de los que el 92% fue laminado y regulado en las presas, y el 8% restante se trasladó hacia Guardamar del Segura, en Alicante.

"Creo que es una muy buena cifra en cuanto al resultado de la explotación", ha valorado el presidente de la CHS, quien ha puesto como ejemplo que el embalse de Fuensanta recibió una punta de avenida de casi 500 metros cúbicos por segundo y, sin embargo, sólo desembalsó 100 metros cúbicos por segundo.

En cuanto a otros embalses, Urrea ha explicado que el de Camarillas llegó a recibir 182 metros cúbicos por segundo y desembalsó 67 metros. Otro punto en el que también se llevó a cabo una laminación fue el Azud de Ojós, donde se utilizó la infraestructura de post-trasvase para derivar los caudales hacia La Pedrera y otras conectadas al canal.

En concreto, de 70 metros cúbicos por segundo recibidos en el Azud de Ojós, 54 fueron derivados aguas abajo.

Urrea ha indicado que durante el episodio de borrascas se realizaron 15 avisos amarillos por lluvia y 62 por situación hidrológica en el cauce de los ríos, 13 de ellos de alerta naranja y una situación extrema en Albacete.

Asimismo, ha asegurado que no ha habido desbordamientos que hayan supuesto un riesgo para la población, si bien ha reconocido que ha habido alguno "puntual" que ha sido atendido por la Comisaría de Aguas para las labores de recuperación de la capacidad hidráulica.

Por las lluvias, el Azud de Liétor, en Albacete, que ya era objeto de una actuación ordinaria de mejora, ha sufrido un sifonamiento al producirse una comunicación entre aguas arriba y abajo, lo que ha obligado a declarar de emergencia las obras de reparación, que tendrán un coste aproximado de 2 millones de euros.

ESTADO DE LAS PRESAS

Preguntado sobre el hecho de que el PP acuse al Gobierno central de que 33 presas y embalses de la cuenca llevan más de 20 años sin controles integrales, Urrea ha remarcado que estas infraestructuras se someten a una revisión anual por parte del personal de la CHS.

"Y como consecuencia de esa revisión anual se establecen los procedimientos de mantenimiento y conservación ordinarios y aquellos que implican una actuación de más envergadura. Por lo tanto, ese dato se corresponde a lo que son las revisiones que hay que realizar con empresas externas a la Confederación", ha dicho.

Urrea ha señalado que, desde 2018, la CHS ha invertido 86 millones de euros en las presas y ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a la población al incidir en que estas infraestructuras son "seguras". "Hemos sufrido las dana de 2019 y de 2024; hemos sufrido ahora este episodio y las presas se han comportado perfectamente", ha dicho.

Precisamente, el delegado del Gobierno en la Región, Francisco Lucas, se ha referido a este asunto al ser preguntado en un acto público por las críticas de los 'populares', que ha calificado de "totalmente falsas".

"La realidad es que desde 2018 el Gobierno de España ha destinado casi 90 millones de euros en mantenimiento de los embalses y presas de la cuenca. Y la realidad es que cada presa tiene un ingeniero identificado que hace un seguimiento permanente del estado de la presa", ha dicho Lucas.

En cuanto a los planes de emergencia con respecto a las presas de titularidad estatal, Urrea ha indicado que 29 de ellas, las que presentan "mayores riesgos", disponen de este documento, y para las otras nueve saldrá a licitación en dos meses aproximadamente.

Respecto a si comparecerá en la Asamblea Regional tal y como ha pedido el PP por la falta de mantenimiento de las presas, Urrea ha dicho que no lo hará ya que "no corresponde a los funcionarios de la Administración General del Estado comparecer en la Asamblea Regional".

Además, Urrea ha asegurado que "no está planteada la disminución de extracciones en la cuenta del Segura" en los acuíferos compartidos con el Júcar.

CONTAMINACIÓN EN EL MAR MENOR

También se ha referido Urrea a las acusaciones del PP sobre la entrada de agua contaminada al Mar Menor desde la rambla del Albujón. A su juicio, "las competencias están muy claras" y, en el caso de la CHS, consisten en "proteger el agua subterránea, el acuífero y las aguas superficiales".

"Por eso tenemos unas medidas cautelares que son muy exigentes para la actividad agrícola. Quien es competente en proteger el Mar Menor es la Comunidad autónoma y eso quedó claro en sede judicial. Por eso están tramitando las responsabilidades medioambientales que haya que exigirle a los posibles contaminadores", ha comentado.

"La Comunidad fue la que promovió un proyecto de descontaminación de las aguas superficiales que desembocaban en el Mar Menor, que era la planta de bioreactores, un proyecto que fue redactado, licitado y adjudicado por la Comunidad autónoma. Desconozco las causas por las que se rescindió ese contrato", ha añadido.